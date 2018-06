Die Ärzte Heinz-Wilhelm Esser und Burkhard Sievers arbeiten unter der Woche in Remscheid. Nun haben sie auch eine Praxis in Meerbusch. Geöffnet ist dort samstags.

Es ist nicht so, dass die zwei Mediziner zu wenig zu tun hätten. Trotzdem haben sie sich entschieden, einen ganz besonderen Service anzubieten: eine Praxis in Meerbusch. Weil sie aber eben in der Woche ihren normalen Job haben, vereinbaren sie ausschließlich für Samstag Sprechstunden. Ein Praxisbesuch.

Den einen der beiden Ärzte kennt man doch – aus dem Fernsehen. Mit dieser typischen Mütze auf dem Kopf moderiert er dort mittlerweile drei Sendungen. Natürlich immer zu Gesundheitsthemen, weil: Da kennt er sich eben aus. „Doc Esser“ heißt er im WDR-Fernsehen, im richtigen Leben hat er auch einen Vornamen. Heinz-Wilhelm Esser ist 44 Jahre alt, verheiratet, hat drei Töchter, lebt in Köln-Junkersdorf, hält viele Vorträge, hat gerade ein Buch geschrieben („Kittel, Keime, Katastrophen – wie Sie einen Krankenhausaufenthalt überleben“), geht vor der Arbeit jeden Morgen schwimmen oder laufen und ist Arzt in Remscheid.

Betreut werden Selbstzahler und Privatversicherte

Dort arbeitet er zusammen mit Burkhard Sievers, einem Allgemeinmediziner mit Schwerpunkt Kardiologie. Sievers, 48 Jahre alt, lebt mit Frau und Töchtern – 13-jährige Zwillinge – in Meerbusch. Besser gesagt: in Meererbusch. Und weil er in seinem schönen Haus im Untergeschoss viel Platz hatte, richtete er sich dort vorsorglich vor einigen Jahren eine Praxis unter dem Namen Cardiomed 24 ein.