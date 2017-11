Der Meerbuscher Tanzclub lud zu seiner Traditionsveranstaltung ein. Christel Lass erhielt die Ehrenkunde des Tanzsportverbands NRW.

Der Erste Vorsitzende Dieter Lass hat 140 Gäste und Mitglieder zum Herbstball des Meerbuscher Tanzclubs (MTC) begrüßt. Unter Leitung von Christel Lass hatte der MTC ein abwechslungsreiches Programm für den Abend im ausverkauften Krefelder Parkhotel vorbereitet.

Die jährliche Veranstaltung ist für den MTC seit Gründung Tradition. Früher hätte der Ball noch zweimal im Jahr stattgefunden, sagte Dieter Lass, im Frühjahr und im Herbst. Aber die Nachfrage sei zurückgegangen, also habe man sich auf den Herbstball konzentriert. „Ganz früher waren wir im Bürgersaal in Meerbusch, später in der Bürgergesellschaft in Neuss und seit diese abgerissen wurde im Krefelder Hof“, führte er aus.

An diesem Abend verlieh der Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen Christel Lass zum Dank die Ehrenurkunde für ihr langjähriges Engagement im Tanzclub. Ebenfalls geehrt wurden alle Mitglieder, die in diesem Jahr das Tanzsportabzeichen abgelegt hatten. „Für Mitglieder, die zum ersten Mal Gold holten, hatten wir kleine Medaillen vorbereitet“, sagte Dieter Lass.

Auch der Nachwuchs zeigte sein Können

Den tanzenden Auftakt machten Anna Luise Schäfer und Umut Altun. Das Kinderpaar, das im Oktober seine ersten Turniererfolge hatte, legte mit Samba, Rumba und Cha-Cha-Cha vor. Es folgte, zu Musik der 70er-Jahre und unter tosendem Applaus, eine Choreografie der Formation des MTC. Den Mittelpart übernahm das Trainerpaar Renata und Valentin Lusin. „Die beiden sind hochdekoriert im Amateursport und vor kurzem in die Profiliga gewechselt“, berichtet Lasse. Das Duo begeisterte mit einer Variation aus Standard-Tänzen. Am 9. Dezember werden die beiden den Deutschen Tanzsport Verband bei der Meisterschaft in Wien vertreten. Zum Abschluss der Show legten Susanne Schantora und Georg Bröcker eine Auswahl von fünf lateinamerikanischen Tänzen aufs Parkett – gedankt wurde es ihnen mit stehenden Ovationen. Selbstverständlich hatten alle Gäste Gelegenheit, selbst zu tanzen. Für die passende Musik sorgte Olaf Holz mit Band.

Der Vorsitzende war mit der Veranstaltung zufrieden

Dieter Lass war zufrieden: „Meine Mitglieder waren restlos begeistert, es hat Spaß gemacht. Wir haben eine schöne familiäre Atmosphäre.“ Auch im nächsten Jahr, zum 40. Geburtstag des MTC, darf der Galaball nicht fehlen. Erste Kartenbestellungen seien bereits eingegangen, so Lass.