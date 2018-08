Am 28. August enden die Sommerferien. Dann beginnt für die Schüler wieder der Unterricht. Für die I-Dötzchen heißt es dann zum allerersten Mal, den Ranzen schultern und ab in die Schule.

Doch bevor es soweit ist, gibt es für die Eltern ein paar „Hausaufgaben“ zu erledigen, sagt die Polizei. Das Ziel sollte es sein, die Kinder bestmöglich vorzubereiten, damit sie ihren Schulweg schon bald selbstständig und sicher bewältigen können. Deshalb empfehlen die Verkehrssicherheitsberater der Polizei, den Schulweg schon jetzt mit den Kindern zu üben. Bei der Wahl des Weges sollten kleine Umwege zu Gunsten der Sicherheit in Kauf genommen werden, um zum Beispiel eine stark befahrene Straße an einer Fußgängerampel zu überqueren. Die Kinder sollten so lange auf dem Weg begleitet werden, bis sie diesen verinnerlicht haben. Gleiches gilt übrigens auch für die „Großen“, die erstmalig eine weiterführende Schule besuchen. Tipp der Verkehrsexperten: Eltern sollten, wenn möglich, mit anderen Vätern, Müttern und Kindern einen Treffpunkt vereinbaren, von dem aus die Gruppe gemeinsam den Schulweg geht.

Der Appell der Polizei: Eltern sollten ihrem Kind die Chance geben, selbstständig zu werden, indem es zu Fuß zur Schule geht oder mit dem Bus fährt. „Fahren Sie Ihr Kind nur in Ausnahmefällen und parken Sie weit abgesetzt von der Schule, denn das Halten und Parken unmittelbar vor der Schule verursacht Gefahrenstellen für andere Kinder“, heißt es in einer Mitteilung. Die Polizei will mit Aktionen und Informationsständen zum Thema Schulwegsicherung, sowie mit verstärkter Präsenz auf Schulwegen ihren Beitrag zu einem gelungenen Schulstart leisten.