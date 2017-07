Eigentümer Peter Soliman möchte auf dem alten Klostergelände eine ISR-Dependance samt Kindergarten realisieren.

Seit Wochen steht das Plakat an der Moerser Straße, direkt vor dem Teehäuschen von Haus Meer, dort, wo es jeder sehen kann. Die International School on the Rhine (ISR) wirbt darauf für ihre Summer School. Tatsächlich ist das Schild aber weit mehr als eine einfache Einladung zum lockeren Englisch-, Deutsch- und Mathepauken in den Ferien: Es ist ein Hinweis auf das, was kommen kann.

Peter Soliman, seit vergangenem Jahr Eigentümer von Haus Meer und zugleich Geschäftsführer und Inhaber der Privatschule am Konrad-Adenauer-Ring in Neuss, möchte auf dem ehemaligen Klostergelände eine Grundschule samt Kindergarten realisieren. „Der Bedarf ist riesig“, sagt er. „Ein großer Teil der ISR-Schüler kommt aus Meerbusch, der Weg zu unserem Neusser Kindergarten ist aber doch recht weit.“

Zurzeit ist das Kloster-Areal für die Meerbuscher kaum zugänglich

Eine Schul-Expansion ist für den Geschäftsmann deshalb logische Konsequenz, aber auch ideale Verbindung von öffentlichen und eigenen Interessen. „Ich weiß, was das Gelände den Meerbuschern bedeutet und ich habe gesehen, wie empfindlich die Öffentlichkeit auf mögliche Pläne reagiert“, sagt Soliman. „Weil ich Meerbuscher bin, habe ich allerdings eine andere Sicht auf das Projekt als ein Investor, der aus der Ferne agiert. Ich gehe mit einem ganz anderen Ansatz als ein klassischer Bauträger an die Sache heran.“

Fakt ist: Für die Meerbuscher ist das Kloster-Areal derzeit nur selten zugänglich. Geht es nach den Wünschen der Stadt, soll sich das ändern. Haus Meer soll werden, was der Name verspricht: ein Platz für alle – Meerbuscher und Menschen aus der Umgebung. Das sieht auch Peter Soliman so. „Das geht aber nur, indem man auf dem Gelände etwas kreiert, das die Kosten trägt“, sagt der Eigentümer. „Ich habe das Grundstück im vergangenen Jahr gekauft, ohne zu wissen, was damit geschehen soll. Das war mehr ein Bauchgefühl.“

Positive Signale von der Stadt sowie der Denkmalbehörde

Mittlerweile ist eine konkrete Idee entstanden. Eine Grundschule mit Kindergarten, eventuell in Kombination mit einer kleinen Gastronomie, sei in jedem Fall ein Projekt, das beide Ziele – Öffnung des Parks für die Öffentlichkeit und Rentabilität – auf schöne Art und Weise miteinander verbinde, sagt Soliman. „Zum einen hat eine Schule am Wochenende und in den Ferien geschlossen, da hätten die Besucher das Areal für sich.“ Außerdem sei eine Grundschule auf einer kleinen Fläche mit sehr geringen Eingriffen in die Landschaft realisierbar. „Eine Grundschule braucht keine Geschosse, keinen Keller und auch keine Sporthalle, wie zum Beispiel ein Gymnasium. Meiner Meinung nach gibt es keinen besseren Weg, die Historie des Geländes mit einem vernünftigen Projekt zu verbinden – jedenfalls habe ich keinen besseren gefunden. Eine Schule passt dort einfach hin.“