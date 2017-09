An beiden Orten wird es am „Tag des offenen Denkmals“ Führungen geben. Im Weyhe-Park spielt außerdem ein Streichquartett.

Seit 1993 gibt es in Deutschland einmal im Jahr den „Tag des offenen Denkmals“. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken. In diesem Jahr findet der Denkmaltag an diesem Sonntag statt und widmet sich dem Motto „Macht und Pracht“ – auch in Meerbusch.

Der Heimatkreis Lank beteiligt sich seit Jahren an der Aktion und präsentiert ein dem Jahres-Motto entsprechendes Denkmal im Raum des ehemaligen Amtes Lank. In diesem Jahr ist es der 1186 erstmals erwähnte Rittersitz „Haus Latum“, der am Ortsausgang von Lank-Latum in Richtung Ossum liegt. Am Sonntag wird es um 11 und um 15 Uhr Führungen durch die Hofanlage geben, wobei neben Vertretern des Heimatkreises auch der heutige Eigentümer Frank Zens anwesend sein wird.

Besichtigen lässt sich am Sonntag auch der Weyhe-Park bei Haus Meer. Von 11 bis 17 Uhr sind die Tore geöffnet. Um 11.30 sowie um 14.15 finden jeweils Parkführungen statt. Besucher haben aber auch die Gelegenheit, den Park selbstständig oder anhand der aktualisierten Hinweistafeln zu erkunden. Zudem können sich Besucher anhand einer Fotodokumentation über den Werdegang des Parks informieren. Um 13 Uhr wird vor der Kulisse der Remise mit ihrer Barockfassade das Streichquartett „Les Sirenes“ spielen. Außerdem besteht im Eingangsbereich die Möglichkeit, sich mit einem kleinen Imbiss zu stärken, und der Förderverein Haus Meer steht für weitere Informationen und Gespräche vor Ort zur Verfügung.

Fahrräder können im Eingangsbereich abgestellt werden. Wer mit dem Auto anreist, hat Parkmöglichkeiten gegenüber auf dem P&R-Platz. Red