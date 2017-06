Der Eintritt in das dann sanierte Büdericher Bad wird ab dem Spätsommer teurer werden.

Willi Jentges ist seit 15 Jahren Betriebsleiter im Hallenbad. Zurzeit aber ist er ohne seine reguläre Arbeit, wartet innerhalb der Verwaltung darauf, dass er wieder am Beckenrand stehen und die Badegäste beaufsichtigen kann. Er guckt aber regelmäßig auf der Baustelle des Hallenbades vorbei: Denn noch halten sich dort Bauarbeiter und Handwerker statt Badegästen auf. Aber: Irgendwann im Spätsommer soll das Bad wieder öffnen. Vom bislang genannten Eröffnungstermin in den Sommerferien rückt Claus Klein gaz vorsichtig ab. „Ich glaube, den Termin können wir nicht halten“, sagte der Leiter Service Immobilien gestern. Auf Baustellen könne eben sehr viel passieren – und dadurch, dass überall zurzeit so viel gebaut werde, könnten einige Unternehmen nicht fristgerecht liefern.

Gleichwohl ist ein großer Baufortschritt im Hallenbad zu erkennen. Das äußere Gebäude ist auf insgesamt 1600 Quadratmetern rundherum mit einem grauen, schwach rötlich schimmernden Stein verklinkert, der durch seine rauhe Struktur je nach Lichteinfall immer wieder anders aussehen soll.

Kommt man ins Hallenbad, präsentiert sich der Eingangsbereich schon ziemlich fertig: Rechts sind die Räume für den Friseursalon, links die Phsysiotherapie-Praxis. Beide Firmen sind eigenständig und mieten die Räume von der Stadt. Der Kassenautomat soll mittig an einer Glastrennwand aufgestellt werden, dahinter sind die Sockel zu sehen, auf denen die 180 Spinde montiert werden. Von den Spinden Richtung Bad kommt man an den neuen Duschen vorbei, die mit braun-beigefarbenen Fliesen gekachelt sind.

Eine Flutung bewies: Das Becken war zunächst undicht

Im Bad selbst steht man erst mal vor dem großen Schwimmbecken. Das hat natürlich noch kein Wasser. Aber: Vor einigen Wochen wurde gemeinsam mit der Feuerwehr testweise einmal das Becken geflutet. „Wir mussten wissen, ob es dicht ist“, sagt Klein. Das Ergebnis: Es war nicht dicht, am Beckenrand musste noch mal nachgearbeitet werden. Unterwasserscheinwerfer und Wassereinlassdüsen sind bereits im Becken montiert, der Platz für den Drei-Meter-Sprungturm steht auch fest.

Die neue Hallenbad-Decke hängt bereits, ist jetzt weiß statt wie früher gelb. Im Lehrschwimmbecken ein paar Meter weiter erkennt man dann die neue Farbgebung: Die Fliesen am Beckenrand sind türkisfarben. In dieser Ecke des Bades offenbart sich auch eine der größten Veränderungen: der Blick nach draußen. Die Wände wurden aufgestemmt, große Panoramafenster sollen Licht hereinlassen und den Blick in den Hallenbadpark schweifen lassen.