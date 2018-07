Andreas Richter hofft trotz der Trockenheit auf gut eine Million Salatköpfe, die er auf seinen Feldern in Büderich anbaut.

Bis zu 60 000 Stück pro Woche von Ende Februar bis Anfang September und damit ein bis eineinhalb Millionen Salatköpfe pro Saison werden auf rund 25 Hektar Fläche in Büderich gepflanzt und geerntet. „Dazu kommen circa 300 000 Kohlköpfe und 15 000 Selleriepflanzen,“ ergänzt Andreas Richter. Der 39-Jährige führt in vierter Generation das Familienunternehmen, das sein Urgroßvater gegründet hat: „Damals hieß es noch Spennes. Aber seit drei Generationen haben hier die Richters das Sagen.“

Vor zehn Jahren entschloss sich der Gemüsebauer, den größten europäischen Gemüseverarbeiter Bonduelle zu beliefern. Der Kontakt entstand über die Erzeugergenossenschaft Landgard. „Das war eine gute Entscheidung. Der Markt für Fresh-Cut-Salate wächst. Die Mischung in der Tüte ist bequem und bietet frische Vielfalt“, sagt Andreas Richter.

Ein kleiner Teil der Salate sowie Wirsing, Rotkohl, Weißkohl und Sellerie geht auch an Edeka oder Rewe. Mit Bonduelle wird die Jahresmenge abgesprochen, dann auf die einzelnen Wochen umgelegt, aber auch jeweils der Nachfrage angepasst: „Im Sommer wird häufig Salat gegessen, aber es sind auch Ferien und viele Verbraucher verreist.“

In der Erntezeit ist Urlaub in dem Familienbetrieb ausgeschlossen

Urlaub können sich die Richters und ihre vier Mitarbeiter aus Polen – darunter Grzegorz, Artek und Kuba und je nach Bedarf zwei Mitarbeiter aus Meerbusch – in der Erntezeit nicht erlauben: „Wegen der hohen Temperaturen fangen wir jetzt um fünf Uhr morgens mit der Ernte von täglich 2,5 bis 3,5 Tonnen Rohware an. Sie wird sofort in die Kühlung gefahren, auf fünf Grad runtergekühlt und am nächsten Morgen fünfmal pro Woche mit Kühl-Lkws zu Bonduelle nach Straelen gefahren.“

Gesetzt werden die Endivien- und Lollo-Rossa-Jungpflanzen aus Holland im Frühjahr auf dem Feld am Apelter Weg. Sie brauchen bis zu sechs Wochen, um 500 bis 800 Gramm auf die Waage zu bringen. Aber jetzt macht Andreas Richter die Trockenheit zu schaffen: „Drei Regenmaschinen laufen fast rund um die Uhr, spucken pro Stunde bis zu 20 000 Liter Grundwasser auf den Acker. Noch ist es nicht kritisch, aber der Wasserstand sinkt. Und ohne Wasser ist Wachstum im Moment gleich Null.“

Es muss per Hand geerntet werden, „bevor die Endivien in Selbsterhaltung gehen und Blüten ansetzen.“ Wenn das nicht geschieht, gehen zehn bis 20 Prozent kaputt, der Wirsing zeige schon Trockenschäden. „Heute muss ein Gemüse wie das andere aussehen“, weist Richter auf die zunehmenden Anforderungen an die Betriebe hin.