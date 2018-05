Zum vierten Mal richtet der TSV Meerbusch das internationale Turnier mit 120 Teams aus.

Manchester City, Juventus Turin, Borussia Dortmund, Bayern München: Was sich liest wie das Teilnehmerfeld der Champions-League, ist ein Teil der Vereine, die am kommenden Wochenende zum vierten U10-Pfingst-Cup 2018 nach Meerbusch kommen.

Dabei kommen die teilnehmenden Vereine nicht nur aus dem Profibereich. Mit von der Partie sind auch die U10 Kicker unter anderem von Rot-Weiß Lintorf oder dem VfB Büttgen. Der TSV als Ausrichter ist mit zwei Teams dabei.

Der TSV Meerbusch muss knapp 650 Spiele zeitlich koordinieren

„Es ist etwas Besonderes, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben können, gegen Clubs anzutreten, die sie eigentlich nur aus dem Fernsehen kennen,“ sagt Turnierchef Frank Poschmann. In diesem Jahr richtet der TSV Meerbusch zum vierten Mal das internationale Pfingstturnier aus. Der TSV übernimmt auch die Koordination des mit 120 Teams besetzten Turniers an den vier Standorten des TSV Meerbusch, SC Schiefbahn, SV Rheydt 08 und OSC Rheinhausen. Die besondere Herausforderung: knapp 650 Spiele müssen zeitgerecht abgewickelt werden. Titelverteidiger Borussia Mönchengladbach ist auch dabei.

In diesem Jahr findet die Championsrunde beim TSV Meerbusch in Lank statt. Das heißt: Alle Erstplatzierten und die Gewinner der Play-Off-Spiele der Tabellenzweiten der 20 Vorrunden-Gruppen (samstags) spielen am Sonntag in Lank. „Es wird wieder ein Kraftakt. Die Vorbereitungen für das Turnier laufen bereits seit Sommer 2017. Allein gut 80 Helfer sorgen dafür, dass an den zwei Tagen mehr als 1000 Spieler, Eltern, Fans und Besucher versorgt werden“, sagt Poschmann. Weitere Infos gibt es im Internet unter: Red

tsv-meerbusch.de