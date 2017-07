Die Katakombe in Osterath bietet auch in diesem Jahr ihre Ferienfreizeit an. Die erste Fahrt findet in den ersten beiden Ferienwochen, 15. Juli bis 29. Juli, statt und geht nach Dänemark. Kinder ab sieben Jahren können an der Fahrt teilnehmen. Die Kosten liegen bei 549 Euro, zusätzlich wird ein Surfkurs für 99 Euro angeboten. Alternativ bietet die Katakombe eine zweiwöchige Freizeit vom 13. bis 26. August ans Mittelmeer in Süd-Frankreich für den gleichen Preis an. Diese richtet sich an Teenager zwischen 13 und 18 Jahren. Bei der Reise werden noch zusätzliche kostenpflichtige Aktivitäten wie Tennis, Surfen, Reiten, Segeln und Canyoning angeboten. Interessierte melden sich unter Telefon 02159/912388.

Auch das Brazilian-Soccer-Camp findet wieder im Lanker Indoor-Soccer Center statt. Es werden zwei Termine angeboten, 31. Juli bis 3. August und 7. August bis 10. August (139 Euro). Das Camp ist für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0178/6357581. Außerdem bieten GWR Büderich und der TV Osterath zahlreiche Tenniscamps für Anfänger und Fortgeschrittene an. In Büderich finden Camps von 10 bis 16 Uhr vom 24. bis 28. Juli und vom 21. bis 25. August statt. Die Kosten liegen bei 180 Euro. Vom 24. bis 28. Juli bietet der Verein gleichzeitig noch ein „Camp Teenager“ (105 Euro) an, das von 10.30 bis 13 Uhr dauert. Osteraths Ganztagescamps für Vier- bis 17-Jährige finden montags bis donnerstags vom 17. bis 20. Juli und vom 21. bis 24. August statt. Auch in Osterath kostet das Camp 180 Euro. Es geht über vier Tage.

Zudem lädt die Evangelische Kirchengemeinde Lank Kinder von 9 bis 12 Jahren ein, vom 14. bis 18. August von 9.30 bis 16.30 an einem Programm mit einem Mix aus Ausflügen und jugendgemäßen Aktionen teilzunehmen. Kosten: 50 Euro. Anmeldungen sind noch bis zum 11. Juli möglich. jak