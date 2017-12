Die bisherige Adventszeit verläuft aus Sicht der Feuerwehr ruhig. Damit das auch so bleibt, möchte die Freiwillige Feuerwehr Meerbusch alle Bürger auf den sicheren Umgang mit Kerzen, Kränzen und leicht brennbarem Adventsschmuck aufmerksam machen.

Gerade gegen Ende der Adventszeit seien viele Gestecke und Kränze trocken und leicht brennbar, heißt es in der Mitteilung. Dabei sei es besonders ratsam, diese nur mit standsicheren und auf feuerfesten Unterlagen aufzustellen. In Kombination mit Kerzen müssen diese sicher befestigt sein. Der Blick in die Umgebung der Gestecke sei immer ratsam: Die Umgebung sollte von leicht entzündlichen Gegenständen wie Papier oder Dekoration freigehalten werden. Die Feuerwehr empfiehlt einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Vorhängen und Möbeln.

Wenn doch mal etwas passieren sollte, sei es wichtig, dass anwesende Personen den Raum schnell verlassen können. Deshalb sollen die Adventsgestecke so aufgestellt sein, dass sie im Falle eines Brandes nicht den Fluchtweg versperren. Gestecke mit brennenden Kerzen sollten nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Gerade bei Kindern sei es wichtig, dass diese nicht alleine mit Kerzen, Zündhölzern und Feuerzeugen spielen. Noch ein Tipp: immer einen Eimer mit Wasser oder besser einen Feuerlöscher griffbereit haben.

Nächtliche Schwelbrände entwickeln hochgiftigen Rauch

In der Wohnung angebrachte Rauchmelder würden nicht nur in der Vorweihnachtszeit Schutz für Bewohner bieten. Gerade nächtliche Schwelbrände entwickeln nach Erfahrung der Experten hochgiftigen Rauch, der häufig Todesursache sei. Denn im Schlaf sei der Geruchssinn der Menschen stark eingeschränkt, so dass sie den Brand oft nicht rechtzeitig bemerken.

Falls doch etwas passiert: Ruhe bewahren, sofort einen Löschversuch unternehmen, bei einem unkontrollierten Brand schnell den Gefahrenbereich verlassen und die Feuerwehr über die Notrufnummer 112 anrufen. Red