Meerbusch-Osterath. Bei einem Überholmanöwer wurde am Montagnachmittag ein Fahrradfahrer schwer verletzt.

Ein 78-jähriger Meerbuscher war mit seinem Fahrrad auf dem Meyersweg in Richtung Osterath unterwegs. Vor ihm war ein 87 Jahre alter Mann auf seinem Rad in gleicher Richtung unterwegs. Nach Angaben der Polizei setzte der Meerbuscher unmittelbar vor der Kreuzung Grüner Weg zu einem Überholvorgang an. Plötzlich lenkte der 87-jährige Mann nach links und die beiden Radler kollidierten. Der 87-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer.

Nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt transportierte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. red