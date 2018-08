Hajo Schäfer und die Fähre Michaela 2 haben weniger Fahrgäste.

Hajo Schäfer ist Rheinschiffer. Aber anders als die meisten Menschen, die ihre Schiffe über den Fluss steuern, fährt er nur von einem Ufer zum anderen: Mit der Rheinfähre „Michaela 2“ verbindet seine Familie seit 50 Jahren Langst-Kierst und Kaiserswerth auf der anderen Rheinseite. Die aktuelle Hitzewelle macht dem Fährmann zu schaffen. Zwar ist es in seinem Führerhaus angenehm kühl, aber er bekommt vor allem den tiefen Wasserstand des Rheins zu spüren. Obwohl die Strecke dadurch kürzer wird und er durch die geringere Strömung weniger Sprit verbraucht, könnte das Niedrigwasser des Rheins zu Problemen führen. „Die großen Schiffe nehmen immer weniger Rücksicht, und wenn ein solcher Kahn mit hohem Tempo an der „Michaela 2“ vorbei braust, wird durch den Sog das Wasser unter der Fähre nochmal 20 Zentimeter flacher“ sagt Schäfer. Dadurch ändert sich der Winkel der Landeklappen, und diese könnten dabei ernsthaften Schaden nehmen.

Seit die Flughafenbrücke gebaut wurde, gibt es kaum Berufspendler

Hajo Schäfer ist Zuverlässigkeit sehr wichtig, deswegen gab es in den mehr als 50 Jahren in denen der Familienbetrieb den Rhein befährt, noch nicht einen Tag, an dem die Fähre wegen Niedrigwasser ausfallen musste. Doch nicht nur die Technik leidet, sondern auch das Geschäft, denn bei dieser Hitze gebe es immer weniger Pendler über den Fluss, sagt Schäfer. „Die meisten Leute bleiben lieber im Garten, als mit dem Fahrrad oder zu Fuß Ausflüge zu machen und dabei die Fähre zu benutzen“, so der Fährmann. Generell gibt es, seit die Flughafenbrücke gebaut wurde, fast keine Berufspendler mehr, sondern fast ausschließlich ein paar Schüler auf dem Schulweg und vor allem die Ausflügler, die er befördert. „Doch wenn das Wetter schlecht ist, bleiben die natürlich auch weg.“ Fähren haben es immer schwerer, erzählt er. Die „Michaela 2“ kann auch nur durch die Einnahmen während der großen Rheinkirmes weiter betrieben werden.

Letztendlich macht dem gebürtigen Meerbuscher seine Arbeit auf dem Fluss aber trotz aller Probleme und Widrigkeiten immer noch Spaß. Er liebt seinen einzigartigen Beruf und wünscht sich, die Rheinfähre und seine Passagiere auch noch für die nächsten 50 Jahre von Langst-Kierst nach Kaiserswerth zu steuern. jopm