Ausstellung, Videoprojektionen, Livemusik und Benefiz-Aktion: Joe Brockerhoff plant dreitägige Präsentation im „Landsknecht“.

Joe Brockerhoff bezeichnet sich selbst als Quertreiber. Aber der Beuys-Schüler ist kein Querulant, er nutzt bloß seine künstlerische Aussage, um einen kritischen Blick auf das weltweite Geschehen allgemein und speziell auf die Umwelt zu richten. „Wie kriegen wir diesen Planeten hin, wie entwickeln wir uns weiter?“, fragt er und bemängelt, dass die Wirtschaftlichkeit heute Vorrang hat vor der Kultur.

Deshalb gibt er im Rahmen einer Kunstwoche im Büdericher Hotel-Restaurant „Landsknecht“ der Kultur eine öffentliche Plattform, zeigt Bilder und Zeichnungen und lädt zur Diskussion. „Kunst schafft Bewusstsein, Kunst schafft Leben und muss vermittelt werden“ lautet die Devise des in Leipzig geborenen Künstlers, der an der Kunstakademie Düsseldorf Bildhauerei und an der Universität Philosophie studierte.

Erlös aus Versteigerung geht an Menschen in Malawi

Brockerhoff erhielt mehrere Auszeichnungen, und seine Kunst ist permanent unter anderem im NRW-Wirtschaftsministerium, in Osaka, Hiroshima, Malaysia und Dubai zu sehen. Und jetzt vorübergehend auch in Meerbusch. Das Motto „Schöner Mensch“ stellt der Düsseldorfer über diese dreitägige Kunstpräsentation mit Ausstellung, Performance, Videoprojektionen und Livemusik. Er lädt vom 1. bis zum 3. Juni zur Kommunikation ein: „Das ist keine intellektuelle Ausstellung. Ich möchte mit meinen Bildern den Schwung des Lebens nachfühlen, dem Menschen huldigen“, sagt der Künstler. Das geschieht auch im Außenbereich der Hotelanlage, in dem das „Landsknecht“-Team Begrüßungsgetränk und kleine Speisen reicht. „Die Gäste sollen sich genüsslich der Kunst zuwenden können“, betont Ralf Ziener, „Landsknecht“-Direktor.

Aber Joe Brockerhoff denkt auch an die Menschen in Malawi, für die sich der Verein „Kumanga“ um den Zugang zu Trinkwasser einsetzt. Eines seiner Bilder, die Mitte Mai auch bei seinem Freund Oliviere Macé im Bistro „Haus Meer“ zu sehen waren, wird im „Landsknecht“ versteigert.

Der Erlös fließt zu 100 Prozent in das Hilfsprojekt. Unter anderem sollen WCs und Schulbänke gekauft werden.

Brockerhoff engagiert sich auch vor Ort: Für das Büdericher Schützenfest hat er ein Karussell mit Rock’n‘Roll-Motiven bemalt: „Ich möchte Brauchtum, Kunst und Gastronomie näher bringen.“

Los geht es im „Landsknecht“, Poststraße 70, mit einer offenen Diskussion am Donnerstag, 1. Juni, ab 18 Uhr. Die Vernissage ist am Freitag, 2. Juni, ab 17 Uhr. Am Samstag, 3. Juni, gibt es ab 15 Uhr einen Kunstnachmittag und -abend mit Versteigerung und Livemusik.