Die Dorfbewohner sollen bei der Aktion des Bürgervereins am 1. Juli füreinander kochen.

Zum ersten Etappen-Schlemmen wird am Sonntag, 1. Juli, in Ossum-Bösinghoven eingeladen. Obwohl: Eingeladen stimmt nicht ganz, besser: aufgefordert. Denn die Ossumer sollen selbst aktiv werden, um an diesem Dorf-Event teilzunehmen. Veranstalter der Aktion ist der Bürgerverein Ossum-Bösinghoven. Ziel soll sein, alle Bürger im Ortsteil miteinander bekannt zu machen. Sie findet in drei Etappen statt. Die erste startet um 12.15 Uhr mit der Vorspeise, eine Stunde später wird die Hauptspeise serviert, wieder eine Stunde später das Dessert. Zusammen ergibt das ein Drei-Gänge-Menü. Das Besondere dabei ist, dass jeder jeden Gang an einem anderen Ort in Ossum-Bösinghoven mit anderen Ossum-Bösinghovenern essen wird. Einmal ist man selber Gastgeber und zweimal woanders zu Gast.

Jeder Haushalt, der mitmachen will, füllt den vorgedruckten Anmeldezettel aus. Wenn das jeweilige Team aus mehr als zwei Personen besteht, können auch mehrere Teams gemeldet werden (zum Beispiel: Team eins: Mutter und Sohn; Team zwei: Vater und Tochter). Auch Dreier-Teams sind denkbar, es können sich ebenso Einzelpersonen oder zwei Nachbarn als Team anmelden. Die Organisatoren wollen versuchen, allen, die mitmachen wollen, dies auch zu ermöglichen.

Jedes Team bekommt einen der drei Gänge zugeteilt, bei dem es am 1. Juli der Gastgeber für zwei andere Teams sein wird. Diesen Gang muss das Team dann so vorbereiten, dass es diesen – etwa vier bis fünf Gästen und sich selbst – zur angegebenen Zeit bei sich zu Hause oder im Garten servieren kann. Bei den anderen beiden Gängen ist das Team selbst zu Besuch und trifft auf wieder andere Teams. Man hat also einmal zwei Teams zu Besuch und trifft zweimal jeweils zwei weitere Teams an einem anderen Ort in Ossum-Bösinghoven. Am Ende hat man mit sechs Teams am Tisch gesessen. Zwischen den Gängen wechseln alle den Ort.

Nach der Nachspeise ab 15 Uhr finden sich alle zum Ausklang im Gemeindezentrum Sankt Pankratius zusammen. Weitere Infos bei Familie Hesselmann unter Telefon 02159/9698882. Anmeldeschluss ist der 20. Juni. Red