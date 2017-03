Erstes Repair-Café am Sonntag in Lank

Sechs Fachleute reparieren defekte Gegenstände.

Ex und hopp: Viele defekte Haushaltsgegenstände gehen diesen Weg, weil kaum noch jemand weiß, wie man sie repariert. Was aber tun, wenn man diese Wegwerfmentalität nicht mag und Föhn, Kaffeemaschine oder Toaster nicht einfach in den Müll werfen will? Eine Alternative ist das erste Meerbuscher Repair Café, das der Bund für Umwelt- und Naturschutz Meerbusch am Sonntag, von 15 bis 17 Uhr in der Kreuzkirche Lank, Nierster Straße 56 veranstaltet.

Organisiert wird die Aktion vom Bund für Umwelt- und Naturschutz

„Sechs Fachleute sind vor Ort, um mit den Besuchern an kaputten Toastern, Stehlampen oder dem alten CD-Player der Kinder zu tüfteln“, sagt Andrea Blaum, Vorsitzende des örtlichen Naturschutzbundes. Da es sich laut Definition um ein Café handelt, bietet die evangelische Kirchengemeinde Lank anlässlich ihres Sonntagscafés auch Kaffee und Kuchen an. Tüftler und Café-Besucher können somit ins Gespräch kommen, beispielsweise darüber, wie man früher viele Geräte repariert hat, die heute durch billige Plastikverbindungen gar nicht mehr zu öffnen sind. „Unsere Experten arbeiten ehrenamtlich und kostenlos, übernehmen aber keine Garantie“, erklärt Blaum.

Werkzeuge und Materialien seien vorhanden, so dass Besucher und Ehrenamtlichen sofort loslegen können. Sie selbst hat schon positive Erfahrungen gesammelt, als sie die Repair-Cafés in Korschenbroich und Neuss besucht hat. Denn seit 2009, als Martine Postma in Amsterdam das erste Repair-Café eröffnete, hat sich eine weltweite Bewegung entwickelt. „In den Repair-Cafés findet ein wertvoller praktischer Wissensaustausch statt“, sagt Blaum.

Menschen würden dabei lernen, Gegenstände ganz neu wertzuschätzen, wenn sie sie selbst repariert haben. „Wir wollen zeigen, dass gemeinsames Reparieren Spaß macht und oft ganz einfach ist“, sagt die Büdericherin. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Meerbusch will, sofern der Testlauf am kommenden Sonntag gut angenommen wird, in Zukunft zweimal jährlich ein Repair-Café in Meerbusch organisieren. Weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es unter der Telefonnummer 02132/77600. kir