Nach Berichten – auch in unserer Zeitung – über die gezeichneten und kurz betexteten Erinnerungen aus der Schul- und Kriegszeit von Hannelore Bauch, war die Resonanz gewaltig. „Alle haben mich darauf angesprochen und wollten wissen, wo sie diese Heftchen kaufen können“, wundert sich die im Malteserstift Lank-Latum lebende Seniorin. Da der Erwerb bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war, ergriff sie die Initiative und ließ von den Erinnerungen an die Schul- und Kriegszeit jeweils eine kleine Auflage drucken. Sie sind jetzt in der Buchhandlung Mrs. Books in Lank für je fünf Euro erhältlich. „Solche persönlichen und authentischen Geschichten interessieren uns immer. Da geht jedem Leser das Herz auf“, freut sich Buchhändlerin Maxi von Zittwitz bei der Übergabe der Exemplare. mgö