Bei Bogie’s in Büderich wurde für einen neuen Kinofilm gedreht.

Natürlich hat Christian Patrick Doetsch seinen Eltern Bescheid gesagt. Und natürlich haben die ihn gestern bei der Arbeit besucht. Kein Wunder: Der Sohn, schon länger aus dem elterlichen Haus in Büderich ausgezogen, arbeitet als erster Regieassistent und hatte gestern einen Job in seiner Heimatstadt.

Gedreht wurde in Büderich, im Gartencenter Bogie’s. Und da durften Mama und Papa Doetsch am Set nicht fehlen. Ebenso wie viele andere – zum Beispiel Hausherrin Michaela Bogie, die sogar einen Komparsinnen-Job hatte. Und stolz wie Oskar war, dass sie mit einem der bekanntesten deutschen Schauspieler in einem Film zu sehen sein wird.

Schon um 6 Uhr morgens rückte das Team an

Denn Elmar Wepper spielt die Hauptrolle in dem Kinofilm „Grüner wird’s nicht“, der im nächsten Jahr im Oktober in die Kinos kommen soll. Dass eine der wichtigen Filmszenen in Büderich spielt, hat natürlich mit Familie Doetsch aus Büderich zu tun. „Als wir überlegt haben, wo man die Gartencenter-Szenen drehen könnte, ist mir Bogie’s eingefallen. Da haben meine Eltern schon früher gerne eingekauft“, erzählt Christian Patrick Doetsch.

Gesagt, getan: Eine Anfrage an Familie Bogie – und schon stand der Drehtermin. Um 6 Uhr rückte das Team gestern an, um 9 Uhr liefen die ersten Kameras. Mehr als 20 Mal wurde immer wieder eine Szene gedreht. Elmar Wepper alias Schorsch dreht im Gartencenter seine Runden mit dem Einkaufswagen, da kommt Schauspieler Wolfgang Reuter auf ihn zu und sagt: „Ah, da sind sie ja. Wollen sie die Erde mit Kalzium, Granulat oder mit Spänen?“ Michaela Bogie muss lachen. „Erde mit Spänen gibt es doch gar nicht, wurde nur für den Film hier erfunden.“

Egal, die Szene wird immer wieder wiederholt. Am Set muss Ruhe herrschen. Licht, Ton, Action. Reuter sagt immer wieder seinen Satz, Wepper antwortet. Irgendwann, mittlerweile ist es nach 11 Uhr, ist die Szene im Kasten. Applaus, abbauen, weiterfahren.

Am Abend wurde auf dem Flugplatz in Heiligenhaus gedreht, in den nächsten Tagen geht es noch nach Sylt und Norderney, dann ist der Film aufgenommen. Worum es geht? Um den Gärtner Schorsch, der in seinem Betrieb schuftet und kurz vor der Pleite steht und auch sonst wenig Freude hat. Als er mit seinem Doppeldecker in die Luft steigt, beginnt ein neues Leben für ihn.

Elmar Wepper war gestern ganz aufgeräumt und berührt von dem Film „Das wird ein schöner Film.“ Dass er gestern in Meerbusch, in der Nähe von Düsseldorf, gedreht hat, war ihm nicht wirklich bewusst. „Man ist so viel unterwegs, wir sind hier in der Dunkelheit angekommen, haben gedreht und fahren jetzt weiter.“ Trotzdem hat es ihm gefallen, lobte er das Team im Gartencenter und lässt sich noch mal fotografieren. Michaela Bogie strahlt: „Und wir gucken uns dann mit dem ganzen Team Ihren Film an.“