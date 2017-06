Weil am kommenden Sonntag, 2. Juli die Tour de France durch Büderich rollt, müssen sich Anwohner und Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen gefasst machen. Das gilt auch für die Nutzer von Bus und Bahn.

Linie U76

Sperrung am Sonntag ab 11.30 bis circa 14.30 Uhr. Die Linie endet an der Haltestelle „D-Lörick“ von „D-Handelszentrum / Moskauer Straße“ aus kommend mit Wendefahrt über die Schleife Lörick. Eine entsprechende Regelung gibt es für die Gegenrichtung. Die U76 endet an der Haltestelle „Haus Meer“ von „KR-Rheinstraße“ kommend mit Kehrfahrt über die Kehranlage Haus Meer. Zwischen den Haltestellen „D-Lörick“ und „Haus Meer“ gibt es keinen Halt. Die Haltestellen „Forsthausweg“ und „Landsknecht“ entfallen.

Linie 830

Sperrung am Sonntag ab 5 Uhr bis circa 16 Uhr. Die 830 wird in Fahrtrichtung Neuss, Stadthallee/Museum umgeleitet. Ab Haltestelle „Kanzlei“ fährt die Linie geradeaus über Moerser Straße – rechts Dülsweg – links Kanzlei –links Hohegrabenweg – links Im Bachgrund – rechts In der Meer – geradeaus Karl-Arnold-Straße – rechts Niederdonker Straße – links Lötterfelder Straße – rechts Lötterfelder Straße bis Wendehammer Johann-Wienands-Platz Gesamtschule – Busspur Ende. Die Haltestellen zwischen „Kanzlei“ und „Neuss, Stadthalle/Museum“ werden nicht bedient. Umleitung in Fahrtrichtung Meerbusch-Lank, Kirche: ab Haltestelle „Johann-Wienands-Platz“ geradeaus Lötterfelder Straße – links Lötterfelder Straße – rechts Niederdonker Straße – links Karl-Arnold-Straße – geradeaus In der Meer – links Im Bachgrund – rechts Hohegrabenweg – geradeaus Kanzlei– rechts Dülsweg – links Moerser Straße - Linienweg. Die Haltestellen zwischen „Neuss, Stadthalle/Museum“ und „Kanzlei“ werden nicht bedient.