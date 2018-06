Astrid Fox ist seit vier Wochen die Ehrenamtsmanagerin der Kirchengemeinden.

Dem einen oder anderen Gemeindemitglied mag die Bezeichnung ‚Ehrenamtsmanagerin‘ ungewohnt erscheinen. „Aber das wird sich ändern. Schon jetzt werde ich in der Gemeinde angesprochen, das freut mich sehr“, zieht Astrid Fox nach vier Wochen Tätigkeit in der Pfarrgemeinde Sankt Mauritius und Heilig Geist Bilanz. Mit der 35-jährigen gelernten Hotelfachfrau und staatlich geprüften Betriebswirtin wurde eine der letzten vom Erzbistum Köln ausgeschriebenen 59 Stellen im Bereich Engagements-Förderung besetzt. Und Astrid Fox weiß genau, wie sie ihre Position ausfüllen will: „Es gilt, einerseits das bereits bestehende Ehrenamt zu fördern und die Anerkennungskultur weiter auszubauen.

Astrid Fox freut sich auf Austausch und lädt zu Gesprächen ein

Andererseits geht es darum, neue Zielgruppen einzubinden. Im Jugend- und Seniorenbereich gibt es viel Engagement. Ich möchte das dazwischenliegende ‚Mittelstück‘ auffüllen, Gemeindemitglieder dieser Altersgruppe in eine ehrenamtliche Tätigkeit vermitteln und auch bei der Suche nach Unterstützung für bereits bestehende Projekte helfen.“

Dabei geht es vorrangig um Gemeindeprojekte und eine enge Vernetzung zu Projekten wie „Meerbusch hilft“ oder „Flüchtlingshilfe Meerbusch Büderich“. „Für den mittelfristigen Fortbestand der Gemeinde ist eine Steuerung des Ehrenamts wichtig“, findet die Mutter zweier Töchter.

Deshalb sei ihre Tätigkeit mit Schwerpunkt der Vernetzung innerhalb und außerhalb der Gemeinde sehr wichtig. Schließlich sei auch die durch Kirchenaustritte entstehende Lücke zu schließen: „Das Ehrenamt muss gestärkt werden, um das aufzufangen.“ Die Kirche auf dem Weg zur Modernisierung sei sich bewusst, dass die Gemeindemitglieder eine Verantwortung für ihr Lebensumfeld tragen: „Auch deshalb wurde diese Stelle geschaffen.“

Astrid Fox freut sich auf den Austausch und lädt zu Gesprächen rund um das Thema Ehrenamt ein. Sie selbst lebt in Düsseldorf, hatte bereits ein Ehrenamt übernommen und wünschte sich nach fünf Jahren Tätigkeit in der Personaldienstleistung und der Elternzeit eine Veränderung, ein Hauptamt in der Engagements-Förderung. Der Kontakt zur Mauritiusgemeinde entstand über ein soziales Online-Netzwerk. Im Rahmen ihrer 60 Prozent-Stelle – ist Astrid Fox montags bis donnerstags von 8.30 bis 14.30 Uhr im Büro Moerser Straße 10 zu erreichen. Außerdem können unter der Telefonnummer 02132/ 9148085 Termine vereinbart werden.