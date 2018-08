Beim ATP-Tennis-Turnier in Büderich steht Dustin Brown am Samstag im Halbfinale.

Wespen machen da keinen Unterschied. Ihnen ist es egal, ob sie ein Tennisprofi, ein Ballkind oder irgendein anderer Mensch ärgert. Fühlen sie sich bedroht, stechen Wespen zu. Das musste auch David Perez-Sanz bei den Tennis Open Stadtwerke Meerbusch bei Grün-Weiss-Rot Büderich schmerzhaft erfahren. Im Doppel Halbfinale erwischte der Stich den Spanier, der an der Seite des Niederländers Mark Vervoort spielt, am rechten Oberarm. Zum Glück ohne spielentscheidende Folgen, denn das Duo bezwang Teymuraz Gabashvili aus Russland und den Spanier David Marrero mit 7:5 und 6:4. Mit ihrem Finaleinzug bestätigten Perez-Sanz/Vervoort ihre Favoritenrolle. Die hatten sie sich aber erst nach der ersten Doppelrunde bei Grün-Weiß-Rot erspielt, denn da eliminierten sie die Titelverteidiger und haushohen Turnierfavoriten Kevin Krawietz /Andreas Mies..

So konnte sich Krawietz auf das Einzel konzentrieren. In Büderich war für den 26-Jährigen gebürtigen Coburger im Viertelfinale aber Schluss. Publikumsliebling Dustin Brown war dann doch zu stark. Brown gewann 6:7, 6:1, 6:2. Das Doppelfinale steht bereits fest. Neben Perez-Sanz/Vervoort spielten sich auch Grzegorz Panfil /Volodoymyr Uzhylovskyi ins Endspiel.

Im Einzel werden am Samstag die Vorschlussrundenmatches ausgetragen. Dabei spielt Jan Choinski gegen Brown. Auch der erst 17-jährige Rudolf Molleker schaffte den Einzug ins Halbfinale.

Talkrunde zum Thema Digitalisierung im Sport

Während tagsüber auf den Courts gekämpft wurde, ging es Donnerstagabend mehr ums Netzwerken. Turnierveranstalter und Stadt Meerbusch hatten zur ATP- Business-Night geladen, die noch von der früheren Wirtschaftsförderin Heike Reiß mit-initiiert wurde. Ihr Nachfolger Rafael Koebnick nutzte das Event, um sich mit vielen Meerbuscher Unternehmern und Politikern bekannt zu machen. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage saß mit in einer Talkrunde, in der es unter anderem um Digitalisierung im Sport ging. Darüber sprach Moderator Stephan Kaußen mit DEG-Legende Andi Niederberger und seinem Sohn Leon, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Maik Erkelenz von der Agentur Adisfaction. Turnierdirektor Marc Raffel kündigte dabei an, dass die Stadt im nächsten Jahr an zwei Sportler einen Tennis-Open-Ehrenpreis verleihen werde.

Ansonsten genossen die mehr als 100 Gäste den Sommerabend. Unternehmer Michael Schweers aus Osterath findet, dass sich das Turnier total entwickelt hat. „Vor allem das Tennisdorf wird immer schöner.“