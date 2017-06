Lukas Kremkau arbeitet für die Büdericher Firma Spectair. Mit einer Drohne samt Kamera inspiziert er auch Windräder auf Schäden.

An ihrem höchsten Punkt rotieren die Blattspitzen der Rotorblätter 200 Meter über dem Boden. Das ist deutlich höher als das Ulmer Münster ist. Wenn die Drohne ganz oben an der Spitze fliegt, hat sie die Größe einer kleinen Mücke an der Decke. In Wirklichkeit ist ihr Durchmesser etwa ein Meter, ihr Gewicht rund fünf Kilogramm, angetrieben wird sie von acht Propellern. Daher ihr Name: Oktokopter. Sollte einer der Propeller ausfallen, halten die anderen sieben das unbemannte Flugobjekt in der Luft. Bei einem Preis von rund 30 000 Euro einschließlich hochauflösender Kamera lohnt sich die Investition in den achtfachen Antrieb. Quadrokopter sind zwar günstiger in der Anschaffung, aber weniger sicher.

Lukas Kremkau, 32, steht am Fuße des mächtigen Turms. Um den Hals hängt die Fernsteuerung für die Drohne, mit beiden Händen steuert er sie über einen Bildschirm auf der Steuerung. Neben ihm steht der Kameramann Andreas Müller, ebenfalls mit einer Fernsteuerung. „Ich bin der Pilot und fliege die Drohne, mein Kollege macht gutes Bildmaterial“, sagt Kremkau. Jedes der etwa 60 Meter langen Rotorblätter fliegt er systematisch Stück für Stück, von vorne und von hinten ab, der Kameramann fotografiert. Dann werden die Motorgondel und schließlich der Turm abgeflogen und aufgenommen. Die beiden inspizieren die Windenergieanlage, anschließend schauen sie sich die Bilder ganz genau an und suchen nach Rissen oder Delaminationen. Regen, Hagel und Frost nagen an den Rotorblättern. Das zeigt sich besonders an den Nasenkanten, den gegen den Wind gerichteten Vorderkanten der Rotorblätter. „Typischerweise treten dort Erosionsschäden auf“, sagt Kremkau. Die zu finden, ist die Aufgabe des Duos, denn die vormals glatten Oberflächen der Blattspitzen werden rau, wenn die Schutzschicht fehlt. Dann leisten sie dem Wind mehr Widerstand, damit geht die Leistung der Anlage zurück. Während der Inspektion stehen die Blätter in Parkposition.

Kremkaus Arbeitgeber bietet auch Drohnen-Schulungen an

Kremkau ist professioneller und ausgebildeter Drohnenflieger. Schon seit Jahren hat er den Kenntnisnachweis für Aufstiegsgenehmigungen, das ist die Erlaubnis zum professionellen Fliegen. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Kremkau. Sein halbes Leben fliegt er schon, zuerst Modellflug, jetzt Drohnen. „Das Fliegen unterscheidet sich aber grundsätzlich. Während ich beim Modellflug darauf achte, große Abstände zu Gebäuden einzuhalten, muss ich bei der Inspektion mit der Drohne möglichst nahe an die Struktur heranfliegen.“ Seit drei Jahren arbeitet Kremkau bei Spectair in Büderich auf dem Areal Böhler als hauptberuflicher Drohnenpilot. Das Unternehmen setzt Drohnen für Industrie- und Bauwerksinspektionen sowie Vermessung ein, es schult private und gewerbliche Drohnenpiloten in der eigenen Flugschule und produziert Imagefilme, beispielsweise für Hotelanlagen. Von den 13 Mitarbeitern der Firma sind vier Drohnenpiloten.