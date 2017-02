Drogeriemarkt zieht in Lanker Kaiser’s-Filiale

Schon ab September will die Kette dm das Ladenlokal an der Gonellastraße nutzen.

Für Wirtschaftsförderin Heike Reiß ist es eine „glückliche Fügung“, für viele Kunden wird ein langgehegter Wunsch wahr: Lank-Latum bekommt wieder einen Drogerie-Markt. Damit schließt sich nach dem Schlecker-Aus 2012 eine klaffende Versorgungslücke im Ort.

Voraussichtlich im September wird die Drogeriemarkt-Kette dm in den freiwerdenden Räumen des Kaiser’s-Marktes an der Gonellastraße 1 eine neue Filiale eröffnen. Das hat die Stadt Meerbusch gestern mitgeteilt. Ab Juli soll das rund 800 Quadratmeter große Ladenlokal grundlegend umgebaut und modernisiert werden. Das ist das Ergebnis der jüngsten Gespräche von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage und Heike Reiß mit Vertretern der Geschäftsführung von dm und Edeka. Der bestehende Netto-Markt wenige 100 Meter entfernt an der Hauptstraße 54 bleibt am jetzigen Standort erhalten, die ehemalige Kaiser’s-Filiale an der Hauptstraße 46 bis 56 firmiert bereits unter dem Edeka-Logo.

Wirtschaftsförderin: Unterversorgung mit Drogerien

„Für Lank ist das eine tolle Nachricht, zumal Meerbusch für eine Stadt dieser Größe mit Drogeriemärkten eher unterversorgt ist“, sagt Reiß. „In den vergangenen Jahren haben wir diesbezüglich immer wieder Gespräche geführt. Die ehemaligen Schlecker-Filialen zum Beispiel waren zu klein, aber jetzt hat alles gepasst.“

Die Lanker wird’s freuen. Mit der Berichterstattung über das Hin und Her in Bezug auf die Schließung von deutschlandweit 80 Kaiser’s-Filialen im vergangenen Jahr war in vielen Kunden die Hoffnung gewachsen, dass mit dem möglicherweise unvermeidbaren Ende einer der beiden Kaiser’s-Märkte der Weg für einen Drogeriemarkt frei wird. Im Januar hieß es, dass Netto die Märkte an der Gonellastraße und an der Rudolf-Diesel-Straße in Osterath samt Mitarbeitern übernimmt.

Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage zeigte sich nach den aktuellen Gesprächen positiv gestimmt: „Im Lanker Ortskern ging es in letzter Zeit zu meinem Bedauern nicht so vorwärts, wie ich es mir gewünscht habe.“ Mit Edeka und dm seien attraktive Partner gewonnen worden. „Ich bin sicher, die neue Kombination mit Edeka, Netto und dm wird die Kundschaft aus Lank und auch aus den Rheingemeinden freuen.“

Für Rolf Posch, dm-Gebietsleiter für den Raum Düsseldorf und Neuss, passt der Schritt nach Lank-Latum in die Expansionsstrategie seines Unternehmens: „Um an noch mehr Standorten bundesweit für unsere Kunden da zu sein, sind wir stets auf der Suche nach geeigneten Objekten, die unseren Ansprüchen an ein familiengerechtes Einkaufserlebnis gerecht werden.“

So oder so wird sich die Drogeriemarkt-Dichte in Meerbusch weiter erhöhen: Im Zentrum von Osterath, nahe der katholischen Kirche, soll demnächst eine Filiale des dm-Konkurrenten Rossmann eröffnen.