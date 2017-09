Mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern hat gestern in Lank-Latum an der Gonellastraße 1 einer der größten dm-Filialen der Umgebung eröffnet. „Im Schnitt sind unsere Filialen 550 bis 600 Quadratmeter groß“, sagt Rolf Posch, Gebietsverantwortlicher bei dm. Die nächsten Niederlassungen sind in Willich, Krefeld und Büderich. „Hier war noch viel Platz auf der Landkarte“, so Posch. Schon am frühen Morgen kamen zahlreiche Kunden, um sich einen Eindruck von dem neuen Geschäft zu verschaffen. Starke Nachfrage gab es bei Produkten für Babys und Kleinkinder. Laut Filialleiterin Sabrina Cayci hatten zwei Kindergärten gestern geschlossen (Betriebsausflug der Stadt), viele Mütter kamen mit den Kindern vorbei. stz