50 Konfirmanden gibt es in Büderich. Vier von ihnen berichten von der Vorbereitung.

Die Erwartungen waren nicht hoch. „Aber sie wurden bei weitem übertroffen.“ Das sagen 12- und 13-Jährige, die am Sonntag in der Christuskirche in Büderich konfirmiert werden. Die Zwillinge Fiona und Annika Girnth, Stella Eicher und Quentin Jörgens setzen noch eins drauf: „Der Konfi-Unterricht hat richtig viel Spaß gemacht.“

Aber auch Wilfried Pahlke, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Büderich, macht den diesjährigen insgesamt 50 Konfirmanden ein Kompliment: „Seit fast 30 Jahren unterrichte ich angehende Konfirmanden. Aber so einen Spitzenjahrgang hatte ich noch nie. Da hat alles besonders gut gepasst.“

Er verweist nicht ohne Stolz darauf: „96 Prozent der potenziellen Jugendlichen unserer Kirchengemeinde gehen hier zur Konfirmation.“ Dass – wie die Kaarsterin Stella – auch Jugendliche aus den umliegenden Städten nach Büderich kommen, liegt an einem Konzept, das Pfarrer Pahlke vor rund zehn Jahren eingeführt hat. „Uns war klar, der Unterricht muss kompakter werden. Die Konfirmanden sind in den höheren Klassen mit zunehmenden schulischen Aufgaben belastet. Deshalb haben wir uns für ein Einjahresprogramm entschieden“, erklärt Pahlke. Dort wird eine Menge hineingepackt.

Zur Vorbereitung gehörten auch Ausflüge und eine Kirchenrallye

Bereits beim Begrüßungswochenende mit einer Rallye durch die Kirche „gibt’s schon Action“. Im normalen Unterricht lockern Zwischenstationen wie Wochenendreisen nach Cuxhaven mit der Aufarbeitung von Themen zu den Sakramenten, aber auch viel Freizeit beispielsweise bei einem Eishockeyspiel-Besuch den Unterricht auf.

Im Oberbergischen Land fand eine Abschlussfreizeit statt. „Dort haben wir gezielt am Konfirmationsspruch gearbeitet und waren zusätzlich sehr kreativ“, sagt Pahlke. Annika, Fiona und Stella überlegen schon jetzt, wie und wo sie sich nach Konfirmation und dem Nach-Konfi-Abend treffen könnten: „Wir sind wie eine Familie zusammengewachsen. Die Konfi-Zeit hat so viel Spaß gemacht.“

Die Mädchen bringen sich bereits in die Gemeindearbeit ein, treffen sich wöchentlich unter der Leitung von Sabine Pahlke, um Ideen für die Gestaltung des Kindergottesdiensts einzubringen.

In der Evangelischen Kirchengemeinde Lank werden in diesem Jahr 37 Jugendliche konfirmiert. Wie Pfarrerin Heike Gabernig berichtet, haben am vergangenen Sonntag bereits acht Jugendliche das Fest gefeiert. Morgen gibt es zwei Konfirmations-Gottesdienste.