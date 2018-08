Büdericher sind als Organisatoren in China aktiv.

Seit November 2017 ist Büderich ihr Firmensitz. „Und wir fühlen uns hier in dieser zentralen Lage sehr wohl“, sagen Frank Hartmann und Hendrik Schellkes, deren Büro vorher in einem uncharmanten Gewerbegebiet in Neuss war. Hartmann ist Chef der Agentur Innofairs, die auch Erfinder des Gourmetfestivals ist, das am nächsten Wochenende zum achten Mal auf der Düsseldorfer Königsallee stattfindet. Schellkes ist Chef der Agentur Wellfairs, die unter anderem die Veggieworld organisiert, die im Oktober wieder stattfindet.

Mittlerweile sind beide Agenturen schon fast fusioniert, übernimmt Wellfairs das operative Geschäft für Innofairs. Zehn Mitarbeiter gehören zum Team, die jetzt auch in China aktiv werden. „Dort veranstalten wir zum ersten Mal gleich zwei Veggie-Messen“, erzählt Schellkes, gerade aus Asien zurückgekehrt. Die erste chinesische Veggieworld findet vom 16. bis 17. März im Design Center im auf Hong Kong Island gelegenen Stadtteil Central statt, im April dann auch in Hangzhou. In China soll laut einem Dekret der Fleischkonsum reduziert werden. Darum gibt es jetzt schon dort 20 Millionen Veganer, hat Schellkes erfahren. München, Zürich, Hannover, Paris, Barcelona, Lissabon, Brüssel und Lille sind sowieso schon Schauplätze für die Messe. Und eben Meerbusch mit seinem Areal Böhler. Start der Vegetarier-Messe war 2011 in Wiesbaden, 2012 dann im Düsseldorfer Congress Centrum, seit 2015 auf dem Areal Böhler. .Die Messe findet Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, statt.

Fleischfreies Essen steht gerade nicht im Mittelpunkt einer anderen Veranstaltung, die ebenfalls an der Düsseldorfer Straße organisiert wird: das Gourmetfestival auf der Königsallee. Nach dem ersten mauen Anfang auf der Grafenberger Galopprennbahn hat es nun im achten Jahr seinen Stammplatz gefunden. „Wir belegen die komplette Fläche vom Graf-Adolf-Platz bis hoch zum Corneliusplatz“, sagt Organisator Frank Hartmann. 200 Aussteller aus ganz Deutschland sind dabei.