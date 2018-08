Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Jürgen Peters, äußert sich im Gespräch zur Beendigung der Zusammenarbeit mit der CDU.

Zu Beginn der Sommerpause haben Sie das Ende der Kooperation mit der CDU verkündet. Bedeutet das einen Neustart Ihrer Fraktion?

Jürgen Peters: Wir brauchen keinen Neustart. Wir haben viel auf den Weg gebracht in der Zeit der Kooperation. Das wird aus der Opposition heraus schwieriger.

Sie haben also in Kauf genommen, an Bedeutung zu verlieren. Warum haben Sie sich trotzdem für diesen Schritt entschieden?

Peters: Wir haben unsere Prinzipien, und von Seiten der CDU wurde zuletzt unser Kooperationsvertrag mehrfach unterlaufen, sich nicht an Absprachen gehalten. Dann macht eine Kooperation auch keinen Sinn mehr. Es gibt eine Grenze, wo wir sagen: Das lassen wir uns nicht mehr bieten. Zum Schluss wurde noch einer draufgesetzt: CDU und SPD haben durchgesetzt, den Betrag für die Glasfassade am Theater Wasserturm sogar auf 600 000 Euro zu erhöhen – das ist für diese Maß nahmen indiskutabel. Ich bin gespannt, wie es dort jetzt weitergeht, diese Summe gibt der Haushaltsbeschluss nicht her. Ich finde es auch unverständlich, dass man am Forum einen wirklich attraktiven Platz ruiniert, dieser wird deutlich eingeengt, am Ende bleibt ein dünner Schlauch.

Mussten Sie in den Kooperationsjahren häufig grüne Überzeugungen zurückstecken?

Peters: Natürlich war man bei manchen Themen unterschiedlicher Auffassung, aber das ist ein Geben und Nehmen. Wir hätten beispielsweise auf dem Ostara-Gelände nicht diesen riesigen Frischemarkt gebraucht. Da hatten wir mit unserer grünen Haltung deutlichen Änderungsbedarf und haben dem Ganzen dann zusammen mit der FDP eine deutlich grüne Note verpasst. Der Supermarkt ist zum Beispiel komplett mit Solar bedeckt, es gibt eine Erdwärmeanlage, ein Blockheizkraftwerk, und viele Häuser haben höhere Energiestandards. Zur CO2-Kompensation wird u.a. ein Wald angepflanzt. Der Straßenraum wurde verkleinert, ein Grünbereich reingebracht. Dafür mussten wir Zugeständnisse bei der Größe des Marktes machen, aber wenn es ökologisch kompensiert ist, ist es akzeptabel. Die gesamte Fläche war vorher zudem Gewerbegebiet. Da mussten wir Kompromisse machen und die CDU auch.

Am Ende war es mit Kompromissen nicht mehr getan, Forum Wasserturm und die Entscheidung für das Interkommunale Gewerbegebiet waren Trennungsgründe. Fiel Ihnen der Schritt leicht?

Peters: Nein, er war für mich persönlich wohl am schwierigsten, ich habe ja auch die meisten Diskussionen geführt. Die Zusammenarbeit war auch lange vertrauensvoll. Ich finde es bedauerlich, aber es war auch unumgänglich.