Das sind die nächsten närrischen Termine

Wer Karneval feiern will, braucht kein komplettes Kostüm. „Auch ein frecher bunter Hut auf dem Kopf vermittelt das Gefühl, ein bisschen jeck zu sein“, weiß Gudrun Brinkmann, Mitarbeiterin des Sozialen Diensts im Caritashaus Hildegundis von Meer. Sie erzählt, dass es einen gewissen Bestand an Hüten in unterschiedlichen Farben und Formen gibt: „Die Senioren dürfen sich einen aussuchen.“ Aufgesetzt wird die nicht alltägliche Kopfbedeckung, wenn es am Freitag, 16 Uhr, zur Seniorensitzung im Caritashaus am Bommershöfer Weg 50 geht.

Auch die Senioren sollen nicht zu kurz kommen

Dazu lädt die K.G. Büdericher Heinzelmännchen 1948 e.V. ein. Präsident David Burkhardt betont: „Es ist uns wichtig, auch die ältere Generation am karnevalistischen Treiben teilhaben zu lassen.“ Das Programm ist „maßgeschneidert“ und damit den Erwartungen der Senioren angepasst.

Sie werden die Tänzerinnen der Heinzelmännchen-Tanzgarde und die der KG Düsseldorfer Originale bewundern können, die mit ihrem Kinderprinzenpaar Cedric I. & Venetia Saya nach Osterath kommen. Für die karnevalistischen Melodien sorgt Mottoliedsänger Michael Hermes. „Wenn die Senioren Karnevalsmusik im Dreiviertel-Takt hören, kommen Erinnerungen auf und häufig zaubern diese Klänge ein Lächeln auf die Gesichter“, sagt Gudrun Brinkmann. Sie und ihr Team werden gemeinsam mit den Caritashaus-Bewohnern schunkeln. Ähnlich gut gelaunt geht es bei der Seniorensitzung im Johanniterstift Büderich am Freitag, 10. Februar, ab 16 Uhr, zu. Geschunkelt wird mit Sicherheit auch am Freitag, wenn ab 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Mauritius das Richtfest der KG Blau-Weiss Büderich gefeiert wird.

Und auch am Samstag, 11.11 Uhr, geht es närrisch zu. „Kultur Brauchtum und Sport“ Lank-Latum lädt zum Richtfest des Prinzenwagens des Lank-Latumer Kinderprinzenpaares Prinz Ben und Prinzessin Carolina auf den Bauernhof der Familie Norf, Hauptweg 10, ein. Am Sonntag folgt der karnevalistische Frühschoppen der KG Kött on Kleen um 11 Uhr im Landgasthof „Zum Hasen“, Stratumer Straße 34. mgö