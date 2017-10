Was steckt hinter dem Konverter, welche Standorte sind aktuell in der Diskussion und was sagt die Politik?

Kein anderes Projekt hat in der jüngsten Vergangenheit so viele Fragen aufgeworfen, wie der von Übertragungsnetzbetreiber Amprion geplante Bau eines Doppelkonverters – Fragen zur Technik, zur Planung, zu Steuereinnahmen, zur Entscheidungskompetenz.

Nach der Abschaltung des Atomkraftwerks Philippsburg soll die Anlage Strom aus Windenergie und konventionellen Kraftwerken aus dem Norden und Solarstrom aus dem Süden Deutschlands über den gesetzlich festgelegten Netzverknüpfungspunkt in Osterath ins Stromnetz einspeisen.

Bisher gibt es kaum Erfahrung mit Doppelkonvertern

Die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom und umgekehrt geschieht an den Endpunkten der Stromtrassen im Konverter. Aber was genau steckt eigentlich in der Anlage? Welche Emissionen erzeugt sie? Und wie weit muss oder sollte so ein Konverter deshalb von der Wohnbebauung entfernt stehen?

Weil der geplante Doppelkonverter erst der zweite überhaupt ist, der in Deutschland gebaut wird, weiß das niemand so genau. Sicher ist: Wie herkömmliche Wechselstrom-Umspannanlagen wird auch er Geräusche erzeugen, die zum Beispiel von Transformatoren, Spulen, Konvertermodulen und Kühlaggregaten ausgehen. Außerdem wird die Anlage mit rund 20 000 Quadratmetern bebauter Fläche und einer Gebäudehöhe von 18 Metern ein ziemlicher Klotz in der Landschaft sein. Also: Wohin damit?

Im Juni hat Amprion ein aktualisiertes Standortgutachten vorgelegt, das drei Gutachten der vergangenen Jahre nach Unternehmensaussagen erweitert, aktualisiert und zusammenführt und die sogenannte Dreiecksfläche in Kaarst – zwischen Bahnschienen, A 57 und L 30 – als Konverterstandort favorisiert. Das Problem: Für die Dreiecksfläche ist im aktuellen Entwurf des neuen Regionalplans nach wie vor Kiesabbau vorgesehen.

Dem von der SPD in einem Antrag aufgegriffenen Vorschlag der Stadt Meerbusch, den Konverterbau auf der Dreiecksfläche über eine Ausnahmeregelung zumindest offenzuhalten, ist der für den Regionalplan zuständige Regionalrat nicht gefolgt. Die Mitglieder fürchten, dass alleine schon die Option auf eine Herausnahme der Dreiecksfläche aus der Kies-Planung Klagen nach sich zieht und schlussendlich die Rechtssicherheit des gesamten Regionalplans ins Wanken bringt. Zu der Frage, ob dem tatsächlich so ist, gibt es unterschiedliche rechtliche Bewertungen. Unterm Strich lässt sich sagen: Man weiß es nicht.

Was klar ist: Als nächstgeeignete Standortalternative zur Dreiecksfläche nennt Amprion Osterath – ein Grundstück in der Nähe des Umspannwerks, in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung, das dem Netzbetreiber mittlerweile auch schon gehört. Ebenfalls im Standort-Skat ist eine Fläche an der Stadtgrenze Meerbusch-Osterath, Willich, Kaarst.