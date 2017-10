„Osere nöje Pastur“ heißt das neue Stück des Lotumer Buretheaters, das am Freitag, 6. Oktober, 20 Uhr, im Forum Wasserturm Premiere feiert. Wie gewohnt geht es hoch her auf der Bühne.

Der Obdachlose Theo „Düres“ Noster sucht eigentlich nur eine kurzfristige Bleibe. Da entdeckt er ein leerstehendes Pfarrhaus, dessen Eigentümer kürzlich Zeit gestorben ist. Als er sich nach einem Bad in Ermangelung eines Bademantels den Talar des verstorbenen Pfarrers überwirft, nimmt der Schlamassel seinen Lauf. Die Komödie in drei Akten von Hans Schimmel wurde von Spielleiter Peter Pütz vom Niederdeutschen in die Lotumer Mundart übertragen.

Weitere Spieltermine: Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 8. Oktober, 18 Uhr; entsprechend an den folgenden Oktober-Wochenenden freitags und samstags 20 Uhr, sonntags 18 Uhr. Danach spielt die Gruppe am Mittwoch, 1. November, 20 Uhr, Freitag, 3. November, 20 Uhr, Samstag, 4. November, 20 Uhr. Restkarten für die Premiere am kommenden Freitag sind über die Buchhandlung „Mrs. Books“ in Lank erhältlich. Wer unbedingt dabei sein möchte und heute, 5. Oktober, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr unter Telefon 02150/206588 anruft, kann außerdem gewinnen: Das Buretheater stellt 10x2 Karten für die Premiere zur Verfügung.

www.buretheater.de