Umweltschützerin Andrea Blaum nutzt das Fahrzeug am Franz-Schütz-Platz regelmäßig.

39 800 Autos sind in Meerbusch zugelassen, die Pkw-Dichte beträgt also 0,63 pro Einwohner. Das ist ein Spitzenwert in Deutschland. Nicht alle verstopfen morgens und nachmittags die Straßen, sondern stehen die meiste Zeit als Zweitwagen in der Garage. Das mag bequem sein, wenn man spontan etwas einkaufen oder einen Besuch machen will. Doch ökonomisch ist das nicht. Als Alternative gibt es in Meerbusch inzwischen ein Carsharing-Fahrzeug, das auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich geparkt ist.

Allerdings ist dieses Angebot noch recht wenig bekannt. „Ich finde diese Möglichkeit toll“, sagt Andrea Blaum, eine der wenigen Nutzerinnen. Seit sie ihr Auto ihrer Tochter mitgab, die drei Monate in Schottland lebte, verzichtet sie auf ein eigenes Auto und kommt gut damit klar. Wobei zu sagen ist, dass Blaum als Vorsitzende des BUND in Meerbusch sowieso ein umweltbewusster Mensch ist und schon vorher viel mit dem Fahrrad und der Bahn unterwegs war. Doch ab und zu nutzt auch sie das Auto, etwa wenn sie größere Mengen Hundefutter transportieren muss oder abends eine Freundin in Köln besucht. „Nachts mit dem ÖPNV und Fahrrad unterwegs zu sein, besonders in der dunklen Jahreszeit, ist nicht gerade komfortabel“, sagt ist.

Sie hat sich daher bei dem in Meerbusch verfügbaren Ford Carsharing angemeldet, das mit dem Flinkster Carsharing der Deutschen Bahn kooperiert. Das hat für Blaum als Inhaberin einer BahnCard den Vorteil, dass sie nicht die Registrierungsgebühr in Höhe von 50 Euro zahlen musste. Sie zahlt nur eine stündliche Nutzungsgebühr, die für das Auto auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz fünf Euro beträgt, und eine Kilometerpauschale.

Benutzer erhalten eine Karte fürs Carsharing in ganz Deutschland

Anmelden kann man sich im Internet und muss dann nur noch seinen Führerschein einmalig vorlegen, um eine Benutzerkarte für das gesamte Carsharing-System in Deutschland zu erhalten. „Damit gehe ich einfach zum gewünschten Auto hin, halte es an eine bestimmte Stelle des Seitenfensters, und schon geht die Fahrertür auf“, erklärt sie. Den Autoschlüssel findet sie im Handschuhfach – und los geht es. „Wenn ich einen festen Termin habe, kann ich das Auto im Voraus reservieren“, erklärt sie. In Großstädten mit einem größeren Angebot sei das natürlich nicht nötig, aber hier in Meerbusch sei man eben noch in der Anlaufphase und sie wolle nicht in die Situation kommen, dass sie ihr Konzert in Köln verpasse.