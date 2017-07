Die Ortsgruppe hat Anregungen und Ideen zu Bus und Bahn gesammelt. Unter anderem will sie die alte Linie M wieder fahren lassen.

Den öffentlichen Nahverkehr in Meerbusch verbessern und ausbauen: Dass dies das wahrscheinlich wichtigste Instrument gegen den drohenden Verkehrskollaps ist, ist kein Geheimnis. Die Frage ist nur: Wie kann das gelingen? Wo setzen Politik, Verwaltung und Verkehrsbetriebe am besten an? Die Mitglieder der Ortsgruppe Meerbusch des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) haben sich darüber Gedanken gemacht und Anregungen und Ideen zu Stadtbahn, Straßenbahn und Bus aufgeschrieben.

„Bisher bietet der Osterather Bahnhof eine Anbindung an das regionale Zugnetz und dadurch eine schnelle Verbindung zu den Bahnhöfen in Düsseldorf, Neuss und Krefeld“, sagt BUND-Vorsitzende Andrea Blaum. „Die Straßenbahnverbindung durch die K-Bahn – U 76/U 70/U 74 – bindet die beiden größten Stadtteile Büderich und Osterath an. Da das Gros der für die Zukunft geplanten Neubaugebiete im Stadtteil Osterath entstehen wird – gemäß den Vorgaben des Regionalplans ,entlang der Schiene’ – bedarf es hier aber erheblicher Überarbeitung des ÖPNV.“

Linie U 76

Zum Beispiel in Bezug auf die U 76: Zu den Berufsverkehrszeiten sei die Bahn regelmäßig so voll, dass die Fahrt zum Beispiel morgens in Richtung Düsseldorf spätestens ab Haus Meer unkomfortabel und unattraktiv sei, so Blaum. Dieses Problem lasse sich möglicherweise dadurch entschärfen, dass die U70 auch an den drei Haltestellen in Meerbusch stoppt, die derzeit ausgelassen werden (Forsthaus, Kamperweg, Görgesheide). „Die Gesamtfahrdauer der U 70 wird dadurch kaum verlängert“, sagt die BUND-Vorsitzende. „Bei einer durchschnittlichen Haltedauer von 30 Sekunden pro Station verlängert sich durch die drei zusätzlichen Stopps die Gesamtfahrdauer von der Innenstadt in Krefelder in die Düsseldorfer Innenstadt dadurch gerade einmal um eineinhalb Minuten.“

Auch eine grundsätzliche Verlängerung der Fahrstrecke der U 74 bis Görgesheide könne helfen, die U 76 zu entlasten, sagt Blaum. „Endstation der U 74 ist normalerweise die Haltestelle ,Lörick’ in Düsseldorf. Nur zu den Spitzenzeiten und an Samstagen wird die Strecke bis Meerbusch verlängert.“ Hilfreich, glaubt die Naturschützerin, sei aber sicher auch die Inbetriebnahme der Linie U 81. „Die Planung sollte möglichst rasch vorangetrieben werden“, so Blaum.

Bushaltestellen

Auch den Bus-Verkehr hat der BUND im Visier. Die Abfahrt- und Ankunftszeiten der Busse am Bahnhof Osterath sollten an die Zeiten der Zugverbindungen angepasst werden, heißt es. Die Bushaltestelle am Bahnhofszugang liege optimal. Es sollte aber auch eine Haltestelle vor der Schranke für das andere Gleis (Richtung Krefeld/Kleve) geben, schlägt Blaum vor. Die bisherige Haltestelle „Alte Seilerei“ sei zu weit entfernt. Ein Ausstieg erst am Bahnhof bedeute ein zweimaliges Überqueren der Gleise – im Bus und anschließend zu Fuß – und gehe mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einher, den gewünschten Zug an geschlossener Schranke wartend vorbeifahren zu sehen.