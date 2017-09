Evelyn Berger aus Lank ist verzweifelt: „Wir können uns überhaupt nicht mehr im Garten oder auf der Terrasse aufhalten.“ Schuld sei der Fluglärm, der immer schlimmer geworden sei. Darum hat sie mit Christine Kok Unterschriften gesammelt. „Wir hatten nur fünf Tage Zeit und haben in fünf Straßenzügen 180 Unterschriften“, so Berger. Damit geht die Initiative morgen in den Hauptausschuss (17 Uhr, Sitzungssaal Dr.-Franz-Schütz-Platz) und reicht eine Bürgeranregung ein. Ziel: „Uns wieder vom Fluglärm zu entlasten.“ Der Flughafen müsste wieder das Steilstartverfahren fliegen und nicht die Flieger so flach fliegen lassen, fordern die Lanker, die im östlichen Teil des Ortes wohnen. Sie appellieren an Politik und Stadt, sich für die Bewohner einzusetzen. „Wir wollen klarstellen, dass wir uns in Lank nicht als Bürger zweiter Klasse verstehen, die immer noch mehr Lasten durch den Flughafen aufnehmen können.“ ak