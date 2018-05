Ferdinand van Meegen, Ralf Rosenkranz und Sebastian Friedrich unterstützen den Schützenkönig Thomas Kepurra.

Die Regierung steht: Schon wenige Tage nach dem Vogelschuss und zwei Wochen vor Beginn des Schützenfestes hat der Büdericher Monarch Thomas Kepurra gestern Abend der Bruderschaftsversammlung in der „Krone” seine Minister vorgestellt.

Ferdinand van Meegen übernimmt demnach das Ressort für Äußere Sicherheit und Ordnung. Van Meegen ist 55 Jahre alt und wechselt mit einem großen Karrieresprung vom aktiven Dienst bei der Bundespolizei ins Kabinett. Man darf also davon ausgehen, dass der belesene Hobby-Handballer nicht nur Teamplayer ist, sondern auch ausgewiesener Fachmann. Unterstützt wird er von seiner Ehefrau Dorit, die als Bankkauffrau sicher auch den Etat des Ministeriums im Blick haben wird. Schütze ist van Meegen übrigens erst seit sieben Jahren. Bis 2013 stieg er in kurzer Zeit zum Vorsitzenden der Börker Freischar auf und sicherte sich im Jahr darauf die Königskrone.

Kepurra verzichtet auf einen sonst üblichen vierten Minister

In Sebastian Friedrich steht auch der Mann für Innere Sicherheit und die Verbindung zum Winterbrauchtum parat. Der 44-Jährige hat zunächst im Polizeivollzugsdienst des Landes gearbeitet und ist 2009 zur Autobahnpolizei Düsseldorf gewechselt. Für die zweite Abteilung seines Ressorts qualifiziert ihn die Verbindung zur Gerresheimer Bürgerwehr. Hier hatte ihn Ehefrau Claudia 2010 heimlich angemeldet, so dass die Aufnahme in die Karnevalsgesellschaft für Friedrich eine echte Überraschung war. Seit 2015 ist der Familienvater auch passiv bei den Büdericher Heinzelmännchen dabei. Neben Claudia Friedrich ist auch Sohn Tim (6) dort aktiv. Erholung findet die Familie in den Österreicher Bergen oder bei Ausflügen mit befreundeten Familien.

Ralf Rosenkranz wird sich als Dritter im Bunde um das zentrale Superministerium für Finanzen und Verpflegung kümmern. Als Groß- und Außenhandelskaufmann dürfte der 46-Jährige sowohl den Nachschub als auch die Finanzen des Hofstaates kenntnisreich organisieren. Für die nötige Entspannung im aufreibenden Job sorgt bei ihm die Musik. Seit 2003 ist Rosenkranz aktives Mitglied beim Bundestambourcorps Rheintreue von 1909. Tambourcorps und Fanfarencorps sind seit jeher ebenso eng befreundet wie König und Minister. Auch Rosenkranz hat eine Bankkauffrau an seiner Seite. Schwester Sonja Rosenkranz-Brüggen übernimmt die repräsentativen Aufgaben der Hausherrin im Superministerium.

Auf einen in Büderich oft üblichen vierten Minister verzichtet Kepurra, weil der bislang erfahrenste Büdericher Monarch in der Dreierkombination eine besonders harmonische Regierungsmannschaft sieht. Auch setzt er – im Gegensatz zu anderen Staatsoberhäuptern – konsequent auf eine transparente und langfristige Personalauswahl. Man sei zwar keine Supermacht, wolle aber mit gutem Beispiel vorangehen und die Staatsfinanzen schonen, sagt Kepurra.