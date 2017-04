Büdericher Wohnviertel für junge Familien

Das Wohnprojekt am Laacher Weg/Lötterfelder Straße feiert Richtfest.

Hand in Hand und mit Schutzhelm auf dem Kopf klopfen Lisa und Felix Banholzer einen Nagel in ihr neues Zuhause. Das Düsseldorfer Pärchen zieht mit Söhnchen Ole in ihr erstes Eigenheim, in das neue Büdericher Wohngebiet an der Ecke Laacher Weg/Lötterfelder Straße. Das Wohnprojekt „Vielfalt Büderich“ der Wohnungsbaufirma Eckehard Adams feiert sein Richtfest.

Besonders viele Asiaten sind an den Objekten interessiert

Die Rohbauten von 18 Häusern stehen bereits auf dem rund 20 000 Quadratmeter großen Grundstück, 55 sollen es insgesamt werden. „Aktuell haben wir mit 26 Häusern bereits die Hälfte unserer Immobilien verkauft“, sagt Geschäftsführer Detlef Boch, „Ende des Jahres sollen Familie Banholzer und die restlichen Erstkäufer in ihr neues Zuhause ziehen können.“

Die neue Nachbarschaft wird international: Besonders viele Japaner und Chinesen haben bereits gekauft oder sind interessiert. Zudem zieht es überwiegend junge Familien mit kleinen Kindern oder junge Paare, die mitten in der Familienplanung stecken, in das neue Wohnviertel. „Ich mache mir schon Gedanken über die vielen Kitaplätze, die wir bald brauchen werden“, scherzt Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage. Junge Menschen nach Meerbusch ziehen – genau das sei die Intention der Stadt und der Grund dafür, warum sie das Bauprojekt von Anfang an unterstützt habe.

Die Anfänge des Projekts gehen sieben Jahre zurück. Bereits 2009/2010 hatte die Essener Wohnungsbaufirma das Grundstück von der früheren Gärtnerei gekauft. 29 Grundstücke mit Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften suchen noch einen neuen Besitzer. Zwischen 549 000 und 918 000 Euro kosten die noch verfügbaren Häuser, die eine Wohnfläche zwischen 144 und 227 Quadratmetern bieten. Bis Ende 2018 sollen die Bauarbeiten auf dem Areal beendet sein, und alle neuen Nachbarn an den neuen Büdericher Straßen „Ligusterweg“, „Am Blumenfeld“ und „am Gutshof“ ihre Ruhe finden.