Adil Deniz hat einen DeLorean DMC-12 im Angebot. Das Modell kam in „Zurück in die Zukunft“-Filmen vor.

Einmal im Monat kommt die „Maschine“ auf die Straße: Baujahr 1981, 132 PS, Flügeltüren, eine Haut aus gebürstetem Edelstahl. So ein Wagen muss regelmäßig bewegt werden. Wenn Autohauseigentümer Adil Deniz den DeLorean DMC-12 dann aus dem Verkaufsraum an der Düsseldorfer Straße über Meerbuschs Straßen lenkt, gibt es kaum jemanden am Straßenrand, der nicht neugierig guckt. „Es ist sinnvoll, sich in dieser Situation ausschließlich auf die Straße zu konzentrieren“, sagt Deniz. „Dieses Auto weckt Emotionen.“

„Ich bin sicher, dass es Kunden gibt, die diesen Wagen haben wollen – ob als reine Geldanlage oder als Sammlerobjekt.“

AdilDeniz, Luxuswagen-Händler

Der DeLorean DMC-12 ist ein Coupé der DeLorean Motor Company (DMC), das von Frühjahr 1981 bis Ende 1982 in Nordirland gebaut wurde. Für Autokenner Deniz ist es vor allem die Geschichte des ehemaligen „General Motors“-Managers John DeLorean, die ihn fasziniert: „Er wollte ein besseres, schnelleres Auto bauen und hat bei allen großen Häusern angefragt. „Entwickelt wurde der DeLorean dann am Ende von Lotus.“

Dass der DMC-12 zur Legende wurde, verdankte er allerdings seinem Auftritt in der Trilogie „Zurück in die Zukunft“. Die drei Filme – in den Hauptrollen spielten dabei Michael J. Fox als Marty McFly und Christopher Lloyd als Dr. Emmett „Doc“ Brown – kamen 1985, 1989 und 1990 in die Kinos und wurden zum Welterfolg.

Der letzte von insgesamt 8000 bis 9000 produzierten DeLoreans ging im Jahr 1982 vom Band und kostete rund 50 000 Dollar. „Heute“, schätzt Deniz, „dürfte es weltweit nicht viel mehr als 200 gut erhaltene Modelle geben.“ Eines davon steht für 53 899 Euro in Büderich zum Verkauf.

Woher er die Rarität auf vier Rädern hat, will der Luxuswagen-Händler nicht verraten. „Ich bin mir sicher, dass es Kunden gibt, die diesen Wagen haben wollen – ob nun als reine Geldanlage oder als Sammlerobjekt“, sagt Deniz. „Und, dass er in 50 Jahren, wenn wir alle nur noch mit Elektroautos fahren, unbezahlbar sein wird.“