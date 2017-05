Die Regentschaft von Rainer Brockers endet am Wochenende.

König Rainer Brockers will am Wochende sein Zepter weitergeben. Doch wer wird der Glückliche sein, der dann drei Jahre lang die 260 Jahre alte St.-Pankratius-Bruderschaft und den Stadtteil Ossum-Bösinghoven regieren darf? Den Auftakt zum dreitägigen Festreigen macht ganz zivil am Freitag die Zeltparty mit DJ Mark Pesch (Eintritt fünf Euro). Das Königshaus feiert dann bis in die Nacht das Ende seiner dreijährigen Regentschaft.

Krönungsball mit dem neuen König beginnt am Sonntag um 20 Uhr

Am Samstag besinnen sich die Schützen auf ihre religiösen Wurzeln und feiern ab 17.30 Uhr die Schützenmesse in der Ossumer Kapelle, dem ältesten Gotteshaus im Meerbuscher Stadtgebiet. Danach nehmen die Kompanien Aufstellung vor der Kapelle zur Kranzniederlegung am Ehrenmal in Erinnerung an die Verstorbenen der Gemeinschaft. Anschließend ziehen die Uniformierten zum Festplatz an der Bösinghovener Straße, wo um 20 Uhr die Kompaniekönige ins Zelt einziehen werden. Danach wird gemeinsam gefeiert.

Höhepunkt des Festes ist der Sonntag. Nach dem Uniformappell durch den Regimentsspieß Thomas Greifenstein ziehen die Kompanien ab 9.45 Uhr mit klingendem Spiel durchs Dorf. Zurück im Zelt folgt ab 10.30 Uhr das gemeinsame Frühstück. Eine halbe Stunde später versammeln sich die Jungschützen an der benachbarten Vogelstange, um die Nachfolgerin von Prinzessin Franziska Brockers zu ermitteln.

Danach stehen die Jüngsten im Mittelpunkt. Die Anwärter auf den Kinderkönigsthron ziehen ab 1-4.30 Uhr durch Bösinghoven und ermitteln anschließend, wer als Könderkönig regieren darf. Um 16.30 Uhr nähert sich die Spannung dann ihrem Höhepunkt. Wer wird an die Vogelstange treten und um die Königswürde der altehrwürdigen Bruderschaft ringen? Um 16.30 Uhr werden die Thronaspiranten aus den Reihen der Schützenbrüder erwartet. Der Sieger wird umjubelt, auf Schultern getragen und darf schließlich mit seinem Hofstaat zum Krönungsball um 20 Uhr ins Festzelt einziehen und sich feiern lassen. Am Samstag und Sonntag ist der Eintritt ins Festzelt jeweils frei.