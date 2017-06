Meerbusch. Am Dienstagabend ist eine 59-jährige Düsseldorferin beim Abbiegen von der Brüsseler Straße in die Neusser Straße in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte sie mit einem Mercedes zusammen, der von einer 44-jährigen Meerbuscherin gelenkt wurde. Diese erlitt leichte Verletzungen.

Die Düsseldorferin war laut Polizeibericht betrunken. Ein Atemtest ergab einen positiven Wert. Es wurde Blutprobe abgenommen und der Führerschein der Frau sichergestellt. red