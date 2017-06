Der Schütze wurde mit dem Ehrenschild geehrt. Das Fest in Lank-Latum endete feierlich.

Zum Abschluss des Schützen- und Heimatfestes in Lank-Latum hat es noch einmal besonders bewegende Momente gegeben. Im voll besetzten Festzelt wurden am Montagabend drei Urgesteine der St. Sebastianus-Bruderschaft von 1475 mit hohen Auszeichnungen des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften geehrt.

Für Ehrenbrudermeister Bernhard „Benn“ Davids, der seit 50 Jahren Mitglied ist, erhob sich das ganze Zelt, als er von Bezirksbundesmeister Mike Kunze mit dem St. Sebastianus-Ehrenschild ausgezeichnet wurde. Mehr als 30 Jahre war Davids im Kirchenvorstand aktiv, zuletzt als Vertreter des Vorsitzenden und Pfarrers Willi Dapper. In seine Amtszeit fällt nicht zuletzt die Sanierung von St. Stephanus. Auch persönlich sei Davids ein Vorbild im Glauben, so Kunze, der erläuterte, dass der Ehrenschild eine seltene Auszeichnung für kirchliches Engagement sei.

Karl-Michael Grubert und Klaus Rütten bekamen das Ehrenkreuz

Die Urkunde ist unterschrieben von Emanuel Prinz zu Salm Salm, Hochmeister des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften, und damit ranghöchster Schütze Deutschlands. Die nur sehr selten verliehene Auszeichnung wurde zuletzt unter anderem 2015 an Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, verliehen.

„Benn“ Davids, auch Gründungsrektor der Meerbuscher Gesamtschule, wurde von seinen Schützen durch ein Gratulationsspalier zur Kompanie zurückgeleitet, wie vor ihm auch Karl-Michael „Mika“ Grubert und Klaus Rütten. Das Gespann aus Ehrengeneral und Ex-Adjutant hatte zuvor das St. Sebastianus-Ehrenkreuz erhalten. Grubert hatte vor Jahrzehnten die „militärische“ Karriere eingeschlagen und sich vom Adjutanten zum Major, Oberst und zuletzt General hochgedient. Über Jahrzehnte mit dabei war Rütten, der als zweiter Geschäftsführer auch für die Musikverträge zuständig war. Mit einer gelungenen Mischung aus Ernst und Humor prägten beide das Schützenregiment.

Zusammen mit König Peter VIII. Fiegen und Prinz Lukas Höttges und ihrem Königshaus genossen die Geehrten anschließend den Großen Zapfenstreich, gespielt vom Bundesspielmannszug Lank-Latum von 1920 und dem Orchester der SWK.

Gestern übergaben die Schützen dann noch eine Spende an die fünf Kindergärten in Lank-Latum. Das Ergebnis der Sammlung beträgt betrug 5200 Euro, also 1040 Euro pro Kindergarten.