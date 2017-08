Erst vor kurzem wurde die Boverter Kita „Entdeckerknirpse“ am Wienenweg fertiggestellt. Sechs Auszubildende der Stadt Meerbusch gestalten nun das Außengelände des Kindergartens.

Diese Jungs haben einen Auftrag: die Stadt schöner machen. Und das tun sie, jeden Tag. Sie säen Rasen, pflanzen Bäume und Büsche, Stauden und Blumen, pflastern Wege und Plätze, legen Teiche und Pergolen, Hausgärten, Terrassen, Parks und Sportplätze an – unter anderem. Seit 1985 bildet die Stadt Meerbusch Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau aus. 40 Lehrlinge haben seither ihren Abschluss gemacht, sechs Azubis gibt es derzeit.

„In die Projekte der Verwaltung sind die Auszubildenden vom ersten Tag an eingebunden“, erklärt Ausbildungsleiter Michael Reschke. Das heißt: anpacken und mitgestalten, Lernen durchs Machen. „Im Zweifel dauern die Arbeiten dadurch etwas länger, weil vielleicht eine nicht ganz exakt verlegte Pflasterreihe wieder rausgeholt und neu verlegt werden muss“, sagt Reschke. „Das macht aber nichts. Wir legen großen Wert auf Ausbildung, und am Ende profitieren alle, weil wir hervorrange Fachkräfte ausbilden.“

„In dieser Zeit waren sie die Chefs auf dem Bau.“

Anne Hardenberg, Architektin, über die Azubi-Projektwoche

An diesem Vormittag ist die Azubi-Arbeitskolonne in Bovert unterwegs: Die ehemalige Kita „Knirpsmühle“, die erst vor wenigen Wochen ihre neuen Räume am Wienenweg bezogen hat, bekommt ein schönes „Drumherum“. Anleiter Florian Heimann, die Azubis Fabian Vogel und Alexander Ost verlegen dicke Pflastersteine im vorderen U3-Bereich. Etwa 1600 Quadratmeter ist die Spielfläche insgesamt groß.

Die Gestaltung hat Gartenarchitektin Anne Hardenberg in die Hand genommen. Für insgesamt rund 120 000 Euro wurden die Außenanlagen der ehemaligen Hauptschule umgestaltet und auf die Spiel- und Bewegungsbedürfnisse von Kindergartenkindern zugeschnitten. „Die Auszubildenden im zweiten Lehrjahr haben im Rahmen einer Projektwoche die Bepflanzung entwickelt“, sagt Hardenberg. „Sie haben Angebote reingeholt, einen Plan aufgestellt und umgesetzt. In dieser Zeit waren sie die Chefs auf dem Bau.“

Projekt planen, selbstständig arbeiten: Fabian Schneider und Paul Wilhelmus haben das noch vor sich. Ihre Ausbildung hat am 1. August begonnen. „Ich habe vorher schon im Gartenbau gearbeitet und viel Positives über die Ausbildung bei der Stadt gehört“, sagt Wilhelmus. Nach ihrem Einsatz an der Kita ziehen die Azubis weiter zur Eichendorff-Grundschule. Dort bauen sie eine neue Regenversickerung.