Die Malerin und Vergolderin Nicola Liestmann stellt im Café Löffelgold und in der Atelier-Werkstatt die Bildersammlung „La Gioia“ aus.

Davon, dass der Titel nicht nur die ausgestellten Bilder und Schmuck-Unikate, sondern auch ihre Lebensphilosophie beschreibt, sind Ute Dormis, Gabriela Glauner und Nicola Liestmann fest überzeugt: „Wir sind mit Herzblut und Lebenslust bei der Sache.“ „La Gioia“ – ins Deutsche mit „Freude“ übersetzt – fasst demnach kurz und bündig zusammen, was die drei Lankerinnen ihrem Publikum mitgeben wollen: „Wir möchten diese Freude teilen.“

Die Vernissage ist morgen um 17 Uhr

Dass in den Räumen des Cafés und der Goldschmiede Bilder-Kunst kombiniert mit Goldschmiedearbeiten gezeigt wird, ist erstmalig. „Wir sind immer auf der Suche nach etwas Besonderem“, sagt Löffelgold-Café-Inhaberin Ute Dormis. Dem stimmt Goldschmiedin Gabriela Glauner zu.

Das Duo „Café und Goldschmiede“ geht jetzt ins siebte Jahr seines Bestehens. „Den Besuchern gefällt es bei uns. Selbst Gebackenes und Handwerkliches passen offenbar gut zusammen.“ Dieser Stil kommt auch Nicola Liestmann entgegen. Die Malerin und Vergolderin stellt in Café und Atelier-Werkstatt die Bildersammlung „La Gioia“ aus und zeigt Arbeiten mit Blattgold oder Rahmen, die alle handwerklich von ihr erstellt und zum Teil mit Weißgold verarbeitet wurden. An der Hauptstraße in Lank-Latum wird es also noch ein wenig „goldener“.

Damit bringt Liestmann sowohl ihren erlernten Beruf als Vergolderin als auch ihr Talent, mediterrane Motive in stark ausdrucksvollen Farben zu malen, in diese Ausstellung ein. Die Bilder teilt sie auf in Landschaftsbilder und „weltliche Ikonen-Malerei“. „Diese an Art déco erinnernden Arbeiten mit glänzenden Goldauflagen verlangen nach der sogenannten Polimentvergoldung. Das ist eine aufwendige Technik“, sagt Liestmann. Die Vernissage am morgigen Samstag um 17 Uhr wird kulinarisch vom Team des Café Löffelgold begleitet.

» Die Ausstellung ist bis zum 1. Juli im Café Löffelgold/Goldschmiede Glauner an der Hauptstraße 53 zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9.30 bis 18 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr. Donnerstags ist Ruhetag.