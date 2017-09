Parkende Autos versperren der Feuerwehr immer wieder den Weg zum Einsatzort. Das kostet Zeit und gefährdet Menschenleben.

Die Meerbuscher Feuerwehr macht auf das Problem von Falschparkern aufmerksam, die Rettungskräften immer häufiger den Weg versperren. „Schnell wie die Feuerwehr lautet ein Sprichwort. Häufig hat die Feuerwehr jedoch das Problem, dass Einsatzstellen mit den Fahrzeugen nur mit Verzögerung oder im schlimmsten Fall gar nicht erreicht werden können“, sagt Feuerwehr-Sprecher Lutz Meierherm. Insbesondere in alten oder schnell wachsenden Stadtteilen sei die Parkplatznot oft groß, sodass die Einsatzkräfte immer wieder mit Ausreden konfrontiert würden à la „ich dachte, heute kommt kein Müllauto, da hab ich mich dahingestellt“ oder: „ich war doch nur ganz kurz beim Bäcker“.

Meerbuscher Oberfeuerwehrmann hat den Flyer entworfen

Um auf das Problem der versperrten Wege aufmerksam zu machen, hat Oberfeuerwehrmann Niklas Coppel vom Löschzug Osterath einen Flyer entwickelt, der in prägnanten Worten darauf aufmerksam macht und an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appelliert. Der Flyer wird zukünftig in allen Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Meerbusch mitgeführt und bei Bedarf unter den Scheibenwischer von falsch parkenden Autos geklemmt.

Grundsätzlich muss innerorts eine Durchfahrtsbreite von mindestens 3,05 Metern gewährleistet sein, wenn das Auto am Straßenrand abgestellt wird. In Kurven, sagt die Feuerwehr, könne gegebenenfalls noch mehr nötig sein. Ist das Halten oder Parken durch entsprechende Beschilderung eingeschränkt, gelte selbstverständlich diese. Halten oder Parken in Feuerwehrzufahrten oder Feuerwehrbewegungszonen sei grundsätzlich verboten.

„Wenn bei einem Notfall die Zufahrtswege durch Autos versperrt sind, versuchen die Feuerwehrkräfte zunächst, die Hindernisse zu umfahren“, erklärt Meierherm. „Hierbei geht jedoch wertvolle Zeit zur Rettung von Mensch und Tier oder zum Schutz von Sachwerten verloren. Und wenn das Umfahren des Hindernisses nicht möglich ist, wird versucht, das Auto möglichst ohne Beschädigung wegzuschieben oder die Einsatzstelle auf einem anderen Weg zu erreichen. Der Ruf nach dem Abschleppwagen ist dabei nur das letzte Mittel.“

Trotzdem appelliert die Feuerwehr: „Jeder Falschparker sollte sich bewusst sein, dass das Falschparken eine teure Angelegenheit werden kann, da zusätzlich zum Bußgeld noch weitere Kosten für das Abschleppen entstehen. Im äußersten Fall kann rücksichtsloses Parkverhalten auch rechtliche Folgen nach sich ziehen, wenn zum Beispiel durch das verspätete Eintreffen der Feuerwehr ein Mensch zu Schaden kommt.“ Red