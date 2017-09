Die Rhein-Ruhr-Region soll sich um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 bewerben. Das geht aus einem Appell der Partner für Sport und Bildung (PSB) im Rhein-Kreis Neuss an die Entscheider in Politik und Gesellschaft hervor. PSB-Präsident Christoph Buchbender, Kreisdirektor Dirk Brügge in Vertretung von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und andere Persönlichkeiten übergaben das Schreiben jetzt in Neuss an Landesminister Lutz Lienenkämper. „Wir appellieren, alles dafür zu tun, die einmalige Chance zu ergreifen und unsere Region als idealen Austragungsort zu positionieren“, heißt es in dem Brief, der unter anderem auch von Fecht-Weltmeister Nicolas Limbach, Eric Johannesen, der mit dem Deutschland-Achter der Ruderer Gold gewann, den ehemaligen Olympia-Teilnehmern Rosi Mittermaier und Christian Neureuther sowie Jürgen Brüggemann von der Sportstiftung NRW unterschrieben wurde. Die Spitzensportler im Rhein-Kreis Neuss, hufeißt es, hätten mit den 2013 gegründeten Partnern für Sport und Bildung einen verlässlichen Begleiter an ihrer Seite. Als Zusammenschluss von 30 Unternehmen und Institutionen ständen sie für eine langfristige und zukunftsorientierte Förderung von Talenten und Leistungsträgern.