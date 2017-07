Acht Männer der Freiwilligen Feuerwehr aus Lank sind regelmäßig bei „Skyrun-Events“ am Start. Dreimal in Serie haben sie beim Frankfurter Skyrun, bei dem 1202 Stufen zu erklimmen sind, triumphiert.

Vor dem Wettlauf sehen die Skyrunner der Freiwilligen Feuerwehr Meerbusch in jeder Treppe eine Trainingsmöglichkeit, Aufzugfahren ist keine Option. Beim Skyrun geht es darum, möglichst schnell ein Treppenhaus hochzulaufen. Diesen außergewöhnlichen Sport betreiben acht Feuerwehrmänner aus Meerbusch sehr erfolgreich. Dreimal in Folge haben sie beim Frankfurter Skyrun, dem höchsten Treppenhaus-Lauf Europas, als Mannschaft den ersten Platz belegt.

Treppenlaufen mit kompletter Ausrüstung

Treppenlaufen ist anstrengend, das weiß jeder, der schon mal zu Fuß in den fünften Stock gegangen ist. In Frankfurt müssen jedoch gleich 61 Stockwerke erklommen werden. Das sind 1202 Stufen oder 222 Höhenmeter. In der Feuerwehr-Wertung kommt außerdem noch eine Schwierigkeit hinzu: Sie laufen die Stufen in kompletter Feuerwehr-Montur hoch. Feuerfeste Einsatzstiefel statt leichter Sportschuhe, dazu Helm, Atemschutzgerät mit Sauerstoffflasche, Einsatzjacke und -hose. „Insgesamt wiegt die Ausrüstung etwa 15 Kilo“, sagt Klaus Kupp, Löschzugführer in Lank-Latum. „Das Problem ist, dass die Wärme aus unserer Ausrüstung nicht rausgeht. Man steht nachher im eigenen Saft“, sagt Nils Kupp. Gefährlich sei die Sportart nicht. „Wir kennen ja unsere Ausrüstung und wissen, wie man sich darin am besten bewegt“, so Kupp. Trotzdem bekommen Teilnehmer nicht selten Kreislaufbeschwerden. Für diese Fälle stehen bei den Wettläufen alle zehn Etagen Rettungssanitäter bereit. Teammitglied Philipp Küppers ist beim letzten Skyrun Mitte Juni die Topzeit in seiner Kategorie gelaufen. In 11 Minuten und 22 Sekunden schaffte er es nach ganz oben. Der Mann mit den längsten Beinen im Lanker Team nimmt immer zwei Stufen auf einmal.

Die Feuerwehrmänner starten in Dreier-Teams, ihre Zeiten werden zu einem Gesamtergebnis addiert. „Vor dem Lauf ist jeder im Tunnel“, erklärt Marius Wellnitz. „Obwohl wir jetzt schon mehrmals dabei waren, sind wir bevor es losgeht immer noch nervös.“ Es sei vor allem die Angst, auf dem Weg schlappzumachen. Ihr individuelles Ziel ist es, das eigene Ergebnis vom Jahr zuvor zu verbessern. Deshalb gibt in Frankfurt jeder 110 Prozent. Und bisher schafften es die Meerbuscher alle ins Ziel. Dort wartet nach dem Wettlauf eine Banane, Wasser und eine schöne Aussicht. Dann geht es mit dem Aufzug wieder nach unten. „Das ist ein komisches Gefühl, wenn man 13 Minuten hochgelaufen ist und dann mit dem Aufzug in 30 Sekunden wieder herunterfährt“, sagt Lukas Höttges.