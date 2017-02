Am Wochenende ist für Karnevalisten viel los

Unter anderem feiern die Büdericher Heinzelmännchen ihr traditionelles Richtfest.

Vor dem Düsseldorfer Rosenmontagszug am 27. Februar können sich die Jecken mit einer Reihe anderer närrischer Veranstaltungen auf die Karnevalstage einstimmen. Die Büdericher Heinzelmännchen bereiten sich bei ihrem traditionellen Richtfest mit der Präsentation ihres Wagens auf den Rosenmontagszug vor, bei dem sie mit Fußtruppe und Tanzgarde dabei sein werden. Die Arbeit, die der Verein in das Bauen und das Design des Rosenmontagswagens gesteckt hat, soll beim Richtfest gefeiert werden.

„Ich bin mir sicher, dass das Publikum viel Spaß haben wird.“

David Burkhardt, Heinzelmännchen-Präsident

Bereits seit dem Sommer vergangenen Jahres wurde geplant und entworfen, jetzt soll der Wagen der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die ehemalige Venetia der Landeshauptstadt und Bühnenbildnerin Pia Oertel war für die künstlerische Gestaltung des Modells verantwortlich, das als Grundlage für den Wagenbau gedient hat. Das Wagenbauerteam um Michael und Gisela Machner ist gespannt, wie der Wagen bei den Büderichern ankommen wird.

Für das Richtfest verspricht Heinzelmännchen-Präsident David Burkhardt ein buntes Programm. „Ich bin mir sicher, dass das Publikum viel Spaß haben wird.“ Neben dem Düsseldorfer Prinzenpaar wird auch der befreundete Verein „De Narrenkap“ aus Velp in den Niederlanden mit dabei sein.

Außerdem gibt’s Musik vom Düsseldorfer Karnevalssänger Michael Hermes, der niederländischen Show-Band „tisnikswutniks“, den Rheinfanfaren, Wanda Kay, dem Bundesfanfarencorps Büderich und dem Karnevals-DJ „Sir Henry“, der bis in die Abendstunden für eine gute Stimmung sorgen wird. Auch die Tanzgarde der Heinzelmännchen wird zum närrischen Vergnügen beitragen. Los geht es am Samstag, 18. Februar, ab 14.11 Uhr in der Halle des Gartencenters Selders, Badendonker Straße 9. Der Eintritt zum Richtfest ist frei.

Auch für die Kinder gibt es einen Karnevals-Umzug

„Leinen los zur großen Fahrt - zum Karneval nach Seemannsart!“ ist das Motto der diesjährigen Session der KG Kött on Kleen aus Nierst. Der Verein leitet die tollen Tage mit seiner Galasitzung am Samstag ein. Karten für die Veranstaltung mit Live-Musik im Festzelt Alte Schule, Stratumer Straße 56, kosten im Vorverkauf elf Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Zu bekommen sind die Karten bei Bauer Paas oder im Dorfladen. Beginn der Sitzung ist um 20 Uhr, Einlass schon ab 18 Uhr. Auch der Nachwuchs der Nierster hat sich ein buntes Programm einfallen lassen. Der Kinderkarnevals-Umzug beginnt am Sonntag, 19. Februar, um 14 Uhr am Festzelt Alte Schule, anschließend findet die Kindersitzung um 15 Uhr im Festzelt statt.

Für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und ausgelassene Stimmung sorgen das Kinderprinzenpaar Hannah und Maximilian, die Kinder der Theodor-Fliedner-Grundschule führen ihre eingeprobten Tänze auf. Danach geht die jecke Party mit einer Disco weiter. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.koettonkleen.de. Im Jugendzentrum Nussschale in Osterath, Bommershöferweg 14, halten die Fettnäpke am Sonntag, 19. Februar, ab 15 Uhr ihre Karnevalssitzung für Kinder ab fünf Jahren ab. Ebenfalls in der Nussschale findet am Samstag, 18. Februar, die Karnevalssitzung der katholischen Frauengemeinde St. Nikolaus statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Red