Auch für die in Meerbusch erfahrungsgemäß zahlreichen Briefwähler rückt die Landtagswahl näher. 8517 Briefwahlunterlagen hat das Wahlamt der Stadt bis Mittwochmittag verschickt. „Damit liegen wir schon jetzt deutlich über der Gesamtzahl der letzten Wahl“, sagt Wahlamtsleiter Holger Reith. Wer per Post wählen möchte und seinen Wahlbrief noch nicht abgeschickt hat, sollte das heute tun. Nur dann ist sicher, dass er rechtzeitig zugestellt wird.

Die Stadt bietet für Briefwähler weitere „Last-Minute“-Möglichkeiten: Das Wahlamt an der Wittenberger Straße 21 in Lank nimmt die roten Umschläge bis Sonntag, 14 Uhr, entgegen. Bis 18 Uhr ist es möglich, seinen Brief im Briefwahlzentrum im Mataré-Gymnasium an der Niederdonker Straße in Büderich abzugeben. Ab 14 Uhr werden am Sonntag die Briefkästen am Rathaus an der Dorfstraße sowie an den Verwaltungsgebäuden am Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich und am Bommershöfer Weg in Osterath geleert. Alle Fragen rund um die Wahl beantwortet das Personalamt unter der Telefonnummer 02150/916300.

Für Wähler, die am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr klassisch ihre Stimme abgeben möchten, stehen im Stadtgebiet 27 Wahllokale mit 237 Helfern zur Verfügung. Vier neue Wahllokale sind dabei: Das neue Familienzentrum am Laacher Weg in Büderich löst die alte Kita „Sonnengarten“ in der Böhler-Siedlung ab. Auch in Osterath gibt es eine Veränderung: Die städtische Kita „Knirpsmühle“ im Mühlenfeld ist in ein neues Gebäude am Wienenweg umgezogen. Stattdessen gibt es ein neues Wahllokal in der Stadtteilbibliothek Osterath an der Kaarster Straße. In Bösinghoven wird statt wie bisher in der Alten Schule diesmal im Katholischen Pfarrzentrum St. Pankratius gewählt. In Strümp wurde aus Platzgründen das Wahllokal in der Städtischen Kita „Kunterbunt“ am Isselweg aufgegeben. Dafür stellt nun das Meridias-Seniorenheim an der Helen-Keller-Straße Räume zur Verfügung. Red