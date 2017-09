Insgesamt 14 Künstler wetteifern darum, Deutscher Kabarettmeister zu werden.

Zwei Künstler – eine Bühne: Nach 90 Minuten entscheidet das Publikum über Sieg und Niederlage. In diversen Sportarten sind die Bundesligisten schon seit August wieder im Spielbetrieb. In der „Kabarett-Bundesliga“ geht’s erst jetzt langsam wieder los. Eine Saison lang wetteifern 14 Kabarettisten, Comedians, Poetry Slammer und andere Kleinkünstler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in 13 deutschen Theatern um den Titel „Deutscher Kabarettmeister“ – seit 2014 ist auch das Forum Wasserturm an der Rheinstraße in Lank Austragungsort.

Die Zuschauer entscheiden über den Gewinner

Bei jeder Vorstellung der Deutschen Kabarettmeisterschaft treten zwei Kontrahenten gegeneinander an und geben alles, um das Publikum zu begeistern. Dazu hat jeder 45 Minuten – also eine Halbzeit lang – Gelegenheit, die Zuschauer für sich zu erobern. „Alle Bühnenprofis, ob alte Hasen oder junge Senkrechtstarter, alle kämpfen mit ihren Mitteln um die Gunst der Zuschauer“, erklärt Bert Müllejans, der „Mr. Kabarett“ in der Meerbuscher Kulturverwaltung. „Der eine versucht’s mit ausgefeilter Bühnenperformance, der andere mit bissigen Pointen, der nächste überzeugt mit politischem Scharfsinn, während ein anderer das Publikum mit Chansons oder Wortspielen verblüfft.“ Nach zwei mal 45 Minuten stimmt jeder Zuschauer via Punktevergabe auf Stimmzetteln über seinen Gewinner des Abends ab. Die Punkte werden dem Teilnehmer, wie bei seinen anderen zwölf Auftritten auch, in der Tabelle gutgeschrieben. Wie sich die Abstimmung auf die Tabelle auswirkt, können die Zuschauer und Teilnehmer online verfolgen. Wer am Ende der Saison nach neun Monaten die meisten Punkte hat und damit den größten, bundesweit ausgetragenen Wettbewerb gewinnt, bestimmt allein das Publikum.

In der Saison 2017/18 spielen um den Titel: Andreas Thiel, Andy Ost, Berhane Berhane, Florian Simbeck, Hörbänd, Lennart Schilgen, Marcel Mann, Michael Elsener, Nora Böckler, Paco Erhard, Murzarella, Sebastian Hahn, Stefan Danziger und Volker Diefes.

Im Forum Wasserturm wird die erste von insgesamt sieben Freitagsbegegnungen am 22. September, 20 Uhr, angepfiffen. Dann treffen auf der Bühne an der Rheinstraße 10 in Lank Berhane Berhane und Andreas Thiel aufeinander.

Politsatiriker Andreas Thiel spielt seine Bühnenprogramme in Europa und Asien, er lebte auf Island und in Indien. Der Schweizer Satiriker betrachtet die Dinge aus großer Entfernung und versteht es, die kulturelle Brille zu wechseln. Er gilt als der Dandy unter den Komikern, der Henker unter den Poeten und der Wolf im schwarzen Schafspelz unter den Kolumnisten. Andreas Thiel gilt als Meister des verbalen Floretts, als Ritter mit dem Löwenzahn auf dem Schild und dem Morgenstern in der Hand. Seine einzige erogene Zone sei sein Intellekt, heißt es in der Ankündigung.