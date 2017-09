Der 28-jährige Pianist gastiert morgen an alter Wirkungsstätte in Osterath.

Mexiko-Stadt, Osterath, Bad Mergentheim, Bonn, Guangzhou in China – diese Aufzählung beschreibt die vergangenen und kommenden Orte einer Welt-Tournee, die im Oktober 2018 in New York endet. Mit 28 Jahren ist Alexander Krichel ein international gefragter Pianist. Am morgigen Freitag, 8. September, 19 Uhr, gibt er ein Konzert im Kunstkabinett von Konrad Mönter. Mit dem Besuch in Osterath kehrt er zu den Wurzeln seiner musikalischen Karriere zurück.

Damaliger Auftritt bei Mönter war Einstieg in die Musikwelt

„Konrad Mönter war einer der ersten, der mich damals bei sich hat auftreten lassen“, erinnert sich Krichel und klingt dabei tatsächlich ein bisschen sentimental. „Dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Er hat mir den Einstieg in die Musikwelt verschafft.“ Für einen jungen Künstler, sagt Krichel, sei es unfassbar wichtig, Erfahrungen zu sammeln und zu wissen, wie sich das anfühlt, vor Publikum zu spielen. „Im Kunstkabinett kann man das Publikum atmen hören. Auf den Bühnen, auf denen ich heute spiele, ist das nicht mehr der Fall. Deshalb freue ich mich riesig, zurückzukommen, das wird ein besonderer Abend.“

Seit Krichel mit seiner Debüt-CD zum „Nachwuchskünstler des Jahres” beim Echo-Klassik 2013 gekürt wurde, hat er eine Reihe von Aufnahmen veröffentlicht. Als Solokünstler hat der 28-Jährige in der vergangenen Saison sein Debüt in der Elbphilharmonie Hamburg gegeben.

Der gebürtige Hamburger begann im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierspiel und wurde im Alter von 15 Jahren Vorstudent an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. 2007 setzte er seine Studien an der Hochschule für Musik, Theater und Medien fort, bevor er an das Royal College of Music in London ging, wo er sein Studium 2016 mit Auszeichnung abschloss.

Karten für das morgige Konzert zum Preis von je 20 Euro sind im Buch- und Kunstkabinett Mönter, Kirchplatz 1 - 5, Telefon 02159/3530, oder per E-Mail erhältlich. juha

info@konradmoenter.de