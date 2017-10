Meerbusch. Am Sonntagmorgen wurden zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall auf der A 57 verletzt. Nach Angaben der Autobahnpolizei verlor eine 19-Jährige aus Krefeld mit ihrem VW in der Kurve der Ausfahrt Bovert der A 57 in Fahrtrichtung Köln die Kontrolle über ihren Wagen.

Das Auto rutschte geradeaus, geriet auf einen erhöhten Wall im Grünbereich und überschlug sich. Der 18-jähriger Beifahrer aus Krefeld erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. red