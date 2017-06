Die Stadt informiert die Bürger über Straßensperren und Parkverbote.

Für die Stadt Meerbusch gibt es rund um die Tour de France noch viel zu organisieren und zu informieren. Rund 6000 Büdericher Haushalte im direkten Umfeld der Durchfahrtsstrecke erhalten Anfang kommender Woche Post von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage. Darin enthalten sind unter anderem nützliche Verkehrshinweise für den „TourTag“ am Sonntag, 2. Juli, und ein Verkehrsplan mit dem Verlauf der Rennstrecke, mit Ausweichempfehlungen, Fahrradparkplätzen, Parkverboten und Sperrungen. „Alle Betroffenen müssen wissen, dass am 2. Juli in Büderich absoluter Ausnahmezustand herrscht, der sich so nicht wiederholen wird,“ so die Bürgermeisterin. Der beste Weg damit umzugehen sei naheliegend: „Gelassen bleiben, das Rennen am Straßenrand erleben und beim bunten ,TourTag’ auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz mitfeiern.“

Werbekarawane, Begleittross und Fahrerfeld werden über die Niederlöricker Straße nach Büderich einfahren und am „Landsknecht“ in die Dorfstraße einbiegen. An der Mauritius-Kirche führt die Rennstrecke weiter über die Düsseldorfer Straße, das Deutsche Eck und die Neusser Straße nach Neuss. Die Rennstrecke selbst ist am 2. Juli von 8 bis 16 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt und aus Sicherheitsgründen beidseitig mit einem Parkverbot belegt. Das gilt für die vorgesehene Ausweichstrecke für den Durchgangsverkehr, der über Kanzlei, Hohegrabenweg, In der Meer, Karl-Arnold-Straße und Römerstraße durch Büderich geführt wird. Das Parkverbot gilt in beiden Abschnitten bereits ab Samstag, 1. Juli, 14 Uhr.

Im Kernbereich der Dorfstraße, die zwischen Brühler Weg und Düsseldorfer Straße auf beiden Seiten mit Drängelgittern gesichert ist, werden drei Fußgängerschleusen eingerichtet: an der Einmündung Feldstraße, an der Fußgängerampel vor der Mauritius-Schule und an der Einmündung Theodor-Hellmich-Straße. Ansonsten gibt es dort keine Querungsmöglichkeit. Ausgenommen sind Rettungsfahrzeuge im Einsatz. „Die Sperrung der übrigen betroffenen Straßen beginnt ebenfalls um 8 Uhr und dauert – inklusive einer Zeitreserve für das Abbauen der Baken und Schilder – voraussichtlich bis 16 Uhr“, sagt Stadtsprecher Michael Gorgs. Komplett dicht sind in diesem Zeitraum der Apelter Weg, die Kantstraße, die Hegelstraße, der Lettweg, der Rheinfeldweg, die Grabenstraße, die Straßen „Am Feldbrand“, „An den Rheinauen“ und die Zufahrt Mönchenwerth. Außerdem werden rund 150 Tour-Helfer am 2. Juli die Meerbuscher Strecke sichern. Es gibt acht vorgelagerte Sperren für den Autoverkehr an Straßen, die direkt auf die Rennstrecke zuführen. Dort ist die Durchfahrt nur für Anwohner gestattet, die sich bei den Streckenposten ausweisen müssen.

Die sogenannten Vorsperren stehen an der Moerser Straße/Ecke Brühler Weg, am Brühler Weg/Ecke Friedenstraße, an der Necklenbroicher Straße/Kanzlei, Auf den Steinen/Ecke Hohegrabenweg, In der Meer/Im Bachgrund, In der Meer/Anton-Holtz-Straße, an der Römerstraße/Ecke Laacher Weg und an der Düsseldorfer/Ecke Böhlerstraße.