Meerbusch. Opfer einer Beziehungstat ist vermutlich eine 18-Jährige am Sonntag geworden. Die junge Frau wurde durch Messerstiche schwer verletzt.Ihr Freund stellte sich der Polizei.

Laut Polizeibericht wurden sie und der Rettungsdienst in den frühen Morgenstunden des Sonntag von dem 17-Jährigen über Notruf über die schwer verletzte 18-Jährige in Meerbusch Lank-Latum informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der junge Mann auch derjenige, der der jungen Frau die teils schweren Verletzungen mit einem Küchenmesser beigebracht hatte. Der Tatverdächtige zeigte sich geständig und ließ sich vor Ort widerstandslos festnehmen. Die junge Frau wurde in eine Klinik gebracht.

Ein mögliches Motiv für die Tat könnte die Trennungsabsicht der 18-Jährigen gewesen sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Montag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.